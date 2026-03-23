Một người ở An Giang bị lừa chuyển khoản 253 lần

  • Thứ hai, 23/3/2026 22:00 (GMT+7)
Nhẹ dạ cả tin, trong vòng hơn 3 năm, ông N. đã chuyển khoản cho Huỳnh Văn Phước 253 lần và bị Phước chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Huỳnh Văn Phước (sinh năm 1972, ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Văn Phước tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định, thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Phước quen biết với ông N. (sinh năm 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N để bán lại kiếm lời.

Trong thời gian quen biết, Phước lợi dụng sự tin tưởng của ông N. để nhiều lần mượn tiền.

Cụ thể, Phước bịa đặt các thông tin không đúng sự thật, đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến nhu cầu cá nhân như cần tiền giải quyết công việc, thăm bệnh, cúng chùa... đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại với số tiền cao hơn nhằm tạo lòng tin để ông N chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt.

Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 9/3/2024, ông N. đã chuyển khoản cho Phước 253 lần với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Phước còn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt thêm 526 triệu đồng.

Tổng số tiền Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N. lên tới hơn 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Hoàng Tuấn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Khoi to 2 nguoi di xe may hanh hung tai xe oto o TP.HCM hinh anh

    Khởi tố 2 người đi xe máy hành hung tài xế ôtô ở TP.HCM

    Dù va chạm không gây thiệt hại đáng kể, 2 bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, tài xế ôtô trượt ngã xuống đường, sau đó bị L. lao vào đánh, còn H. dùng tay kẹp cổ, khống chế.

