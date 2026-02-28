Một ngày xử lý 56 trường hợp vi phạm tại đường ngang đường sắt

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vượt khi đèn tín hiệu đỏ đã bật (39 trường hợp), vượt khi cần chắn đã hạ (10 trường hợp) và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt 7 trường hợp).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ôtô tải xảy ra tại Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, ngày 27/2, lực lượng Cảnh sát giao thông đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên phạm vi toàn quốc.

Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng đã xử lý 56 trường hợp vi phạm, phạt tiền 57,5 triệu đồng.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 5 trường hợp điều khiển ôtô, 49 trường hợp điều khiển môtô và hai trường hợp đi xe đạp vi phạm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vượt khi đèn tín hiệu đỏ đã bật (39 trường hợp), vượt khi cần chắn đã hạ (10 trường hợp) và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt 7 trường hợp). Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Tại các địa phương, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm, trong đó Hà Nội có 21 trường hợp, Thành phố Hồ Chí Minh có 11 trường hợp, Phú Thọ 10 trường hợp, Thanh Hóa 7 trường hợp...

Trước đó, vào tối 25/2, một vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ôtô tải đã xảy ra tại Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 phút, khi tàu SE3 chạy qua khu gian Văn Điển-Thường Tín thì va chạm với ôtô tải mang biển kiểm soát 29H-728.XX đang băng ngang qua đường sắt.

Cú va mạnh khiến tài xế tử vong, xe ôtô bị cuốn đi hàng chục mét, biến dạng và kẹt trên đường ray. Hàng chục mét hộ lan hư hỏng.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng; tuyệt đối không vượt khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ; không dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt.

Việc xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.