Một ngày, hai phụ nữ tử vong dưới gầm xe tải ở Đồng Nai

Trong ngày 13/4, tại khu vực trung tâm Đồng Nai gồm phường Trấn Biên và phường Trảng Dài đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải khiến hai người phụ nữ tử vong.

Khoảng 15h30 ngày 13/4, xe ben mang biển số Đồng Nai lưu thông trên đường Bùng Binh, rộng khoảng 4 m, theo hướng từ khu vực Thiện Tân ra đường ĐT 768 (phường Trảng Dài) thì bất ngờ va chạm với ôtô 4 chỗ do một phụ nữ hơn 60 tuổi điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn tại phường Trảng Dài. Ảnh người dân cung cấp.

Cú tông mạnh khiến ôtô con mất lái, lao xuống mương nước. Chưa dừng lại, xe ben tiếp tục lật nghiêng, đè lên ôtô khiến phương tiện này bị biến dạng, nữ tài xế mắc kẹt bên trong cabin. Toàn bộ đá trên thùng xe ben đổ tràn xuống, phủ kín khu vực mương nước.

Ngay sau tai nạn, tài xế xe ben cùng người dân địa phương đã nỗ lực tiếp cận cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng điều động hai xe cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường để nâng xe ben, tạo khoảng trống cho lực lượng cứu nạn phá cửa ôtô, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đau lòng tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2. Ảnh người dân cung cấp.

Khoảng một giờ sau, một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra tại Ngã tư bồn nước (khu vực Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên).

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ khoảng 35 tuổi chạy xe máy chở theo con nhỏ hướng cùng chiều với xe tải mang biển kiểm soát Đồng Nai từ đường 2A khu công nghiệp Biên Hoà 2 ra Quốc lộ 1A. Khi tới ngã tư Bồn Nước (nút giao đường 2A và 17A quẹo ra quốc lộ 1A), hai phương tiện xảy ra va chạm.

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại chỗ, bé gái văng ra ngoài, bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Hai vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.