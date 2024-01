Một năm 2023 ngọt ngào của Kia và Hyundai

Cả Hyundai và Kia đều kết thúc một năm 2023 với doanh số tăng vọt.

Kia và Hyundai đều ghi nhận doanh số tăng trưởng dương trong năm 2023. Ảnh: Thaco Việt Nam.

Vừa qua Hyundai đã báo cáo doanh số trong năm 2023 ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Kết thúc năm 2023, doanh số bán hàng của nhà sản xuất ôtô này đã đạt hơn 4,2 triệu xe, tương đương mức tăng 6,9% so với năm trước đó (hơn 3,9 triệu xe).

Chia sẻ với báo chí, đại diện của Hyundai cũng cho biết dự kiến năm 2024 sẽ là thời điểm nhà sản xuất ôtô này nâng cao quy trình sản xuất. Cụ thể, kế hoạch của Hyundai là xuất xưởng thành công hơn 4,2 triệu xe trong năm 2024. Trong đó, lượng xe xuất khẩu dự kiến đạt hơn 3,6 triệu chiếc.

Hãng xe Kia cũng đã kết thúc một năm 2023 viên mãn khi doanh số bán hàng trên toàn cầu tăng 6,3% so với năm 2022, đạt hơn 3 triệu chiếc. Trong đó, lượng xe bán ra tại Hàn Quốc đạt 538.822 chiếc, tăng 4,6% so với năm 2022. Lượng xe xuất khẩu ra thị trường nước ngoài cũng tăng 6,7% so với năm trước đó.

Hyundai Stargazer. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Theo kế hoạch của Kia, nhà sản xuất ôtô này dự kiến sẽ xuất xưởng hơn 3,2 triệu xe toàn cầu trong năm 2024. Trong đó gồm 2,63 triệu xe xuất khẩu ra các nước và 530.000 xe bàn giao trong nước.

Mặc dù cả 2 nhà sản xuất đều chưa đề cập đến việc thiết kế và ra mắt những mẫu xe mới trong thời gian này. Tuy nhiên, hình ảnh về phiên bản nâng cấp của Hyundai Tucson đã sớm được rò rỉ tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, theo nhiều nguồn tin, mẫu xe điện cỡ nhỏ Casper EV cũng được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Châu Âu.

Ngoài ra, thông tin về việc sản xuất Hyundai Ioniq 7 cũng đã được lan truyền tại nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu xe điện được mong chờ nhất của Hyundai có thể sẽ được ra mắt thị trường trong năm nay.

Kia cũng đang tiến hành những bước cuối cùng trong quá trình sản xuất mẫu Kia K5, Sorento và Carnival phiên bản nâng cấp. Bên cạnh đó, hãng xe cũng đã công bố sẽ sớm ra mắt những mẫu ôtô điện mang thương hiệu Kia bao gồm EV3, EV4 và EV5. Như vậy tùy vào thị trường, trong năm 2024, Kia sẽ hoàn tất việc giới thiệu và mở bán loạt xe xanh mới của mình.

Tại Việt Nam, theo báo cáo doanh số bán hàng gần nhất, Hyundai cũng ghi nhận số lượng xe bán ra đạt 56.606 xe sau 11 tháng. So với cùng kỳ, kết quả bán hàng của nhà sản xuất ôtô này tại thị trường Việt Nam thấp hơn gần 30.000 xe, tương đương mức giảm khoảng 30%.

Tuy nhiên, con số này cũng đủ để Hyundai dẫn đầu doanh số toàn thị trường ôtô, đồng thời đứng trước cơ hội lớn để trở thành thương hiệu bán nhiều xe nhất Việt Nam năm 2023. Năm vừa qua, Hyundai cũng đã mang mẫu xe điện Ioniq 5 về Việt Nam với giá dao động 1,2- 1,3 tỷ đồng .

Trong khi đó, Kia Việt Nam cũng ghi nhận kết quả bán hàng sau 11 tháng đạt 36.035 chiếc, vượt Ford trở thành hãng xe bán chạy thứ 3 thị trường sau Hyundai và Toyota. Tuy đã có nhiều tin đồn về việc ra mắt Kia EV6 tại Việt Nam, song, thông tin về mẫu xe điện này hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhiều người đặt niềm tin năm 2024 sẽ là thời điểm thích hợp để hãng xe này ra mắt mẫu xe điện đầu tiên đến người tiêu dùng Việt.