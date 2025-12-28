Một mối nguy ít được nhắc tới từ việc làm móng gel

Móng gel không phải lúc nào cũng gây hại, nhưng cách làm, cách tháo và thói quen chăm sóc quyết định mức độ an toàn của phương pháp làm đẹp này.

Các phương pháo làm đẹp cho móng tay ngày càng phổ biến. Ảnh: Freepik.

Trong những năm gần đây, các phương pháp làm đẹp cho móng, đặc biệt là móng gel, ngày càng phổ biến nhờ tính thẩm mỹ cao và độ bền lâu. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi ấy, không ít người bắt đầu đặt câu hỏi liệu việc làm móng gel thường xuyên có ảnh hưởng đến sức khỏe móng và da tay hay không.

Trước những băn khoăn này, Amir Khan, bác sĩ đa khoa thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), cho rằng móng gel không phải là yếu tố gây hại. Theo ông, mức độ an toàn của phương pháp này phụ thuộc rất lớn vào cách làm móng, cách tháo móng cũng như thói quen chăm sóc móng của mỗi người.

Bác sĩ Khan lý giải móng gel được ưa chuộng nhờ vẻ ngoài tự nhiên, độ bóng cao và khả năng giữ được lâu hơn so với sơn móng thông thường. Trong một số trường hợp, lớp gel còn giúp móng hạn chế va chạm cơ học hàng ngày.

Tuy nhiên, nguy cơ tổn thương thường xuất hiện khi móng bị mài quá sâu trước khi sơn, khiến lớp móng tự nhiên trở nên mỏng và yếu hơn. Việc dùng acetone nồng độ cao hoặc tự bóc, cạy móng gel cũng có thể làm bong tróc các lớp móng, gây đau, xước và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đây cũng là lý do bác sĩ Khan khuyến cáo không nên tự tháo móng gel tại nhà, bởi việc lột hoặc cạy móng có thể gây tổn thương trực tiếp đến cấu trúc móng. Thay vào đó, móng gel nên được tháo tại các cơ sở chuyên nghiệp với quy trình phù hợp.

Liên quan đến lo ngại về tia UV từ đèn làm móng, bác sĩ Khan cho biết mức phơi nhiễm trong quá trình này thường rất thấp và nhìn chung được đánh giá là an toàn. Hơn nữa, nhiều cơ sở hiện đã chuyển sang sử dụng đèn LED, giúp giảm thêm nguy cơ cho da tay.

Để hạn chế những tác động không mong muốn và bảo vệ móng tự nhiên, bác sĩ Amir Khan đưa ra một số khuyến cáo đơn giản. Trước hết, móng cần có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Khi móng yếu, giòn hoặc có dấu hiệu tổn thương, chị em phụ nữ nên tạm ngưng làm móng trong vài tuần để giúp móng tái tạo tốt hơn. Ngay cả với những người có móng khỏe, việc giãn cách giữa các lần làm móng vẫn được khuyến khích.

Bên cạnh đó, duy trì độ ẩm cho móng và vùng da quanh móng là yếu tố quan trọng. Việc thoa dầu dưỡng biểu bì hoặc kem dưỡng tay hàng ngày giúp chị em phụ nữ hạn chế được tình trạng khô, nứt và bong móng.

Với những người có làn da nhạy cảm, có thể bôi kem chống nắng cho tay hoặc sử dụng găng tay hở ngón khi làm móng để giảm phơi nhiễm ánh sáng, dù theo bác sĩ Khan, nguy cơ từ đèn làm móng nhìn chung là thấp.

Cuối cùng, vị chuyên gia nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng trong việc duy trì sức khỏe móng. Một chế độ ăn giàu protein, kẽm và biotin có trong trứng, cá hồi và các loại đậu... giúp móng chắc khỏe từ bên trong, thay vì phụ thuộc vào các sản phẩm bổ sung đắt tiền.

“Điều quan trọng là chăm sóc móng tự nhiên đúng cách, cho móng thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Khi được chăm sóc đúng cách, móng sẽ duy trì được độ chắc khỏe và thẩm mỹ lâu dài”, bác sĩ Khan kết luận.