Một khách hàng đặc biệt có thể mua 5 triệu xe VinFast trong 5 năm tới

Thỏa thuận khung giữa VinFast và GSM dự kiến cung cấp 1 triệu ôtô điện và 4 triệu xe máy điện trong giai đoạn 2026-2030.

Quy mô thỏa thuận giữa VinFast và GSM tương đương hơn 5 lần doanh số ôtô điện toàn cầu của VinFast năm 2025. Ảnh: GSM.

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026 của Tập đoàn Vingroup cho biết VinFast và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) đã ký thỏa thuận khung về việc cung cấp khoảng 1 triệu ôtô điện và 4 triệu xe máy điện trong giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, theo hồ sơ VinFast gửi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), số lượng xe, giá bán và lịch giao phương tiện cụ thể sẽ được xác định trong từng hợp đồng mua bán sau đó. Do vậy, con số 5 triệu xe chưa phải một đơn hàng cố định.

Nếu được triển khai đầy đủ, đây sẽ là thỏa thuận có quy mô rất lớn so với hoạt động kinh doanh hiện tại của VinFast.

Năm 2025, VinFast giao 196.919 ôtô điện trên toàn cầu, tăng 102% so với năm trước. Như vậy, 1 triệu ôtô dự kiến cung cấp cho GSM trong 5 năm tới tương đương khoảng 5,1 lần lượng xe hãng giao trên toàn cầu trong cả năm 2025.

Ở mảng xe máy điện, VinFast đã bán 406.453 chiếc tại Việt Nam trong năm 2025. Với 4 triệu xe dự kiến cung cấp cho GSM, quy mô này tương đương gần 10 lần doanh số xe máy điện của VinFast tại Việt Nam năm ngoái.

Nếu chia đều theo thời gian, GSM có thể nhận khoảng 200.000 ôtô và 800.000 xe máy điện mỗi năm từ nay đến 2030. Đây là mức tương đương, thậm chí cao hơn, lượng phương tiện VinFast bán ra trong một năm ở từng phân khúc hiện nay.

GSM đã bắt đầu hợp tác thương mại với VinFast từ năm 2023, thông qua việc sử dụng ôtô điện của hãng để vận hành dịch vụ taxi Xanh SM (nay là Green SM).

Đến hết năm 2025, VinFast đã giao khoảng 98.741 ôtô điện và 51.679 xe máy điện cho GSM và các công ty con. Riêng năm 2025, doanh thu VinFast ghi nhận từ việc bán phương tiện cho GSM và các công ty con đạt khoảng 21.877 tỷ đồng .

Bên cạnh đội xe trực tiếp vận hành, GSM còn phát triển nền tảng Xanh SM Platform, cho phép các đối tác sử dụng phương tiện để tham gia hoạt động vận tải.

Mô hình này giúp mở rộng lượng phương tiện điện hoạt động trên nền tảng GSM mà không nhất thiết toàn bộ xe phải do doanh nghiệp trực tiếp sở hữu.

Cuối tháng 8, VinFast, GSM và Công ty TNHH Xe Nhanh Việt Nam ký biên bản ghi nhớ. Theo đó, Xe Nhanh Việt Nam dự kiến trang bị 3.000 ôtô điện VinFast từ nay đến năm 2027 để vận tải hành khách trên nền tảng Xanh SM Platform.

Trước đó, Huy Long cũng công bố kế hoạch mua 2.000 ôtô điện VinFast để kinh doanh vận tải tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh miền Trung thông qua nền tảng của GSM.

GSM không chỉ phát triển tại Việt Nam mà đang mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Doanh nghiệp đã đưa thương hiệu Xanh SM tới một số thị trường Đông Nam Á và châu Á như Lào, Indonesia, Philippines và Ấn Độ.

Việc mở rộng hoạt động vận tải tạo thêm nhu cầu đối với phương tiện điện, đồng thời mở ra đầu ra cho xe VinFast tại các thị trường mới.

Trong nửa đầu năm 2026, VinFast đã giao 128.662 ôtô điện trên toàn cầu, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Ở mảng xe máy điện và xe đạp điện, hãng giao 429.175 chiếc, vượt tổng lượng bán ra trong cả năm 2025.