Một 'họa sĩ' bị khởi tố vì vẽ bậy lên hàng rào công trình nghìn tỷ ở TP.HCM

Mang theo bình sơn đến khu vực trung tâm để vẽ graffiti trái phép lên hàng rào công trình cầu đi bộ đang thi công, người đàn ông đã bị CQĐT khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Khôi (SN 2000, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Khôi bị cáo buộc đã có hành vi sơn vẽ trái phép lên công trình công cộng tại khu vực trung tâm thành phố.

Khôi cùng "tác phẩm" của mình. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 30/5, Khôi mang theo bình sơn từ nơi ở đến khu vực trung tâm TP.HCM với mục đích tìm các công trình, bức tường hoặc mặt bằng trống để vẽ graffiti trái phép.

Khoảng 2h36 cùng ngày, khi đến khu vực đối diện số 8-15 đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), Khôi đã dùng sơn xịt vẽ lên các pano quảng cáo thuộc hàng rào bảo vệ công trình cầu đi bộ đang được doanh nghiệp thi công.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Quỳnh Khôi tại cơ quan công an.

Ngày 1/6, đơn vị quản lý công trình phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hành vi của Khôi đã làm hư hỏng 2 khung bạt quảng cáo thuộc hàng rào công trình, gây thiệt hại hơn 30 triệu đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Khôi để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, hành vi sơn vẽ bậy lên công trình, tài sản của tổ chức, cá nhân không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, hình ảnh văn minh của thành phố. Đặc biệt, các công trình đang thi công tại khu vực trung tâm đều là những hạng mục phục vụ lợi ích cộng đồng, cần được bảo vệ và giữ gìn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi sơn vẽ trái phép, hủy hoại tài sản công cộng và tài sản của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.