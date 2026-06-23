Khởi tố 3 bị can mua bán, giết mổ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Ngày 23/6, Phòng CSKT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Trang (SN 1990, trú tại xã Xuân Lập); Lê Văn Thu (SN 1966, trú tại xã Thọ Lập) và Nguyễn Hữu Luân (SN 1987, trú tại xã Yên Phú) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Trang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu thu mua lợn mắc bệnh để đưa vào giết mổ, tiêu thụ ra thị trường. Nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Rạng sáng 13/6, Phòng CSKT phối hợp Công an xã Xuân Lập kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ tại gia đình Nguyễn Thị Trang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 con lợn đã chết cùng nhiều sản phẩm từ lợn đang được sơ chế, có dấu hiệu mắc bệnh và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Tiếp tục kiểm tra khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 con lợn còn sống đang được nuôi nhốt chờ giết mổ.

Cơ quan Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can Lê Văn Thu.

Quá trình điều tra xác định, thông qua sự giới thiệu của Lê Văn Thu, Nguyễn Thị Trang đã mua của Nguyễn Hữu Luân 6 con lợn mắc bệnh để đưa về giết mổ, chế biến thực phẩm bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số lợn và sản phẩm thịt lợn bị thu giữ đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an, hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, động vật chết do dịch bệnh để chế biến, cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng là hành vi bị nghiêm cấm. Việc thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc dịch bệnh không chỉ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm mà còn làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, nhưng các đối tượng vẫn mua bán, giết mổ, bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thực phẩm cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trên động vật; tuyệt đối không thu mua, vận chuyển, giết mổ, chế biến hoặc tiêu thụ động vật mắc bệnh, động vật chết không rõ nguyên nhân dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.