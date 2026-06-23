Bình luận sai về Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, một đối tượng bị phạt

Một người đàn ông ở TP Huế bị xử phạt 7,5 triệu do bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Ngày 23/6, Trung tá Phan Văn Thắng, Trưởng Công an xã Bình Điền (Huế), cho biết ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông P.C.H (SN 1989, trú xã Bình Điền, TP Huế) vì đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đoàn CSCĐ Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ trên mạng xã hội Facebook.

Cán bộ Công an làm việc với ông P.C.H.

Theo cơ quan Công an, ông P.C.H có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của Đoàn CSCĐ Kỵ binh tham gia biểu diễn tại Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao CAND Khu vực II năm 2026 tổ chức tại TP Huế (diễn ra từ ngày 4-11/6).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phối hợp với Công an xã Bình Điền phát hiện tài khoản Facebook của ông P.C.H đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Những hình ảnh thân thiện khi Đoàn CSCĐ Kỵ binh hướng về cộng đồng trong những ngày diễn ra Hội thao.

Sau khi được cơ quan chức năng mời làm việc, ông P.C.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật là không đúng quy định pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận.

Theo Công an xã Bình Điền, việc xử lý trường hợp trên nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia môi trường mạng, đồng thời ngăn chặn các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh trật tự.

Công an xã Bình Điền khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin trên mạng xã hội, chỉ tiếp cận và lan truyền những thông tin đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống. Mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.