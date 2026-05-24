Một doanh nghiệp tặng hơn 1.300 chỉ vàng tri ân người lao động

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đang triển khai hàng loạt hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, cải thiện môi trường sống và tăng phúc lợi cho người lao động, trong đó có tặng vàng.

Ngày 24/5, tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP.HCM), Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội An toàn giao thông và chương trình “Cám ơn người lao động” năm 2026.

Dịp này, Công ty PouYuen Việt Nam phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tri ân hơn 1.300 đoàn viên, người lao động có thời gian gắn bó lâu năm với doanh nghiệp. Theo đó, người lao động có đủ 15 năm làm việc sẽ được tặng một chỉ vàng như lời cảm ơn cho quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp.

Công ty PouYuen Việt Nam tặng quà tri ân người lao động gắn bó làm việc đủ 15 năm làm việc.

Ông Lê Văn Hòa, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM đánh giá, đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động.

Theo ông Hòa, người lao động đã dành nhiều tâm huyết, sức lao động và cả tuổi thanh xuân để góp phần xây dựng, phát triển doanh nghiệp ổn định, bền vững. Việc tri ân bằng những phần quà thiết thực không chỉ tạo động lực cho công nhân mà còn góp phần xây dựng môi trường lao động gắn kết.

Công nhân được tặng phiếu "đi chợ 0 đồng".

“Chúng tôi mong muốn mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp cần xem người lao động là tài sản quý giá, là nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của doanh nghiệp”, ông Hòa nói.

Không chỉ tại PouYuen Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM cũng đang triển khai các chương trình chăm lo thiết thực cho người lao động.

Tham gia nhiều trò chơi nhận quà hấp dẫn.

Trong khuôn khổ Ngày hội Người lao động VISSAN năm 2026, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - SATRA cùng Công ty và Công đoàn VISSAN đã hỗ trợ 720 suất phiếu mua hàng cho công nhân mua sắm trực tiếp tại ngày hội. Mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí hơn 216 triệu đồng.

Ngoài ra, các đơn vị còn trao hỗ trợ cho 130 lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng. Trong đó, công nhân khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng/người, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

"Bữa cơm Công đoàn" do Công đoàn Công ty VISSAN tổ chức, thu hút hơn 2.500 công nhân tham gia.

Song song với các hoạt động hỗ trợ tài chính, Công đoàn Công ty VISSAN còn tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” trong hai ngày 22 và 29/5 với mức hỗ trợ 50.000 đồng/suất ăn giữa ca. Dự kiến khoảng 2.500 công nhân tham gia chương trình. Đại diện doanh nghiệp cho biết, bữa cơm công đoàn không chỉ hỗ trợ thêm chất lượng bữa ăn mà còn tạo không khí sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Tại Công ty CP Nhôm Nhựa Kim Hằng, Ban giám đốc và Công đoàn công ty phối hợp với Công đoàn phường Bình Đông tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” với nhiều hoạt động hướng về công nhân khó khăn. Ngoài việc trao 100 bộ áo dài và 40 phần quà trị giá 500.000 đồng cho công nhân, doanh nghiệp còn đưa vào hoạt động “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay tại khu nhà trọ công nhân.

Nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân 2026 tại TP.HCM.

Không gian được bố trí tại phòng sinh hoạt chung với kệ sách, sách báo, hình ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách, sinh hoạt văn hóa cho công nhân và con em của họ.

Trong khi đó, tại Công ty CP Sài Gòn Food (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) ngày càng chú trọng hơn đến đời sống công nhân thuê trọ, nhất là từ sau đại dịch COVID-19. Công ty Sài Gòn Food và công đoàn công ty đã phối hợp với các khu nhà trọ tập trung có khoảng 500 phòng để triển khai mô hình “Khu trọ xanh - sạch - đẹp”. Thông qua mô hình này, nhiều hoạt động cải thiện môi trường sống cho công nhân được thực hiện như trồng cây xanh, trồng rau sạch, hỗ trợ máy lọc nước và tặng nhu yếu phẩm để cải thiện bữa ăn.