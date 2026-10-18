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Kinh doanh

Một doanh nghiệp ôtô trong nước báo lỗ 15 năm liền

  • Chủ nhật, 18/10/2026 11:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Doanh thu 9 tháng đầu năm của Ôtô Giải Phóng giảm 98%, còn 1,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ khi hoạt động kinh doanh dưới giá vốn và phải gánh các khoản chi phí cố định.

Dòng xe hơi mang thương hiệu Dongfeng do Công ty Ôtô Giải Phóng phân phối tại thị trường Việt Nam. Ảnh: GGG.

CTCP Ôtô Giải Phóng (UPCoM: GGG) ghi nhận khoản lỗ ròng 14,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, kéo dài chuỗi thua lỗ lên 15 năm liên tiếp.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 1,4 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong nửa đầu năm, công ty chỉ thu về khoảng 400 triệu đồng.

Doanh thu sụt giảm mạnh khiến hoạt động kinh doanh của Ôtô Giải Phóng tiếp tục gặp khó. Trong 9 tháng, giá vốn hàng bán vượt doanh thu, khiến lợi nhuận gộp âm 3,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận khoản lỗ gộp khoảng 633 triệu đồng.

Ở mảng tài chính, doanh nghiệp ghi nhận 861 triệu đồng doanh thu. Tuy nhiên, khoản thu này không đủ bù đắp các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Kết quả, Ôtô Giải Phóng lỗ ròng 14,6 tỷ đồng sau 9 tháng, cao hơn mức lỗ 10,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 115 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ gần 15 tỷ đồng. Theo giải trình của lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh âm chủ yếu do phải tiêu thụ hàng tồn kho từ năm 2022 với giá thấp hơn giá vốn, trong khi chi phí tài chính vẫn ở mức cao.

Ôtô Giải Phóng tiếp tục báo lỗ
Nguồn: BCTC
Nhãn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 9T2026
Doanh thu tỷ đồng 74.6 47.6 46.7 61.2 137.8 60.9 101.4 90.2 92.2 77.5 89.9 37.2 2.4 22.6 114.9 1,4
Lợi nhuận sau thuế
-65.3 -27.3 -67.9 -12.1 -8.0 -18.1 -7.3 -9.9 -21.9 -29.2 -22.0 -24.1 -15.7 -19.5 -14.7 -14.6

Ôtô Giải Phóng tiền thân là CTCP Cơ điện Hà Giang, được thành lập vào ngày 10/10/2001, sau đó đổi tên từ tháng 10/2008.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ôtô tải, với các sản phẩm chính là xe dưới 25 tấn. Công ty này cũng sở hữu nhà máy lắp ráp tại Hà Giang cũ, nay thuộc Tuyên Quang.

Từng niêm yết cổ phiếu trên HNX vào năm 2009, Công ty Ôtô Giải Phóng đã bị hủy niêm yết vào cuối năm 2013 do thua lỗ kéo dài và chuyển sang giao dịch trên UPCoM.

Trong năm 2026, công ty đã phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu, thu về 200 tỷ đồng. Theo thông tin công bố, kế hoạch sử dụng nguồn vốn này có sự thay đổi. Thay vì tập trung cho dự án lắp ráp ôtô điện như định hướng trước đó, doanh nghiệp chuyển sang hợp tác đầu tư với CTCP Phát triển Kinh doanh và Đô thị Thành Tín trong lĩnh vực bất động sản.

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Thủy Tiên

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