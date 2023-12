Một bộ Lego phiên bản giới hạn được tạo ra như thế nào

Ngoài khâu sản xuất, đóng gói, đóng gói và tiếp thị, các nhà thiết kế còn phải làm việc trực tiếp với nhiều đội khác như bộ phận kiểm tra chức năng, an toàn, bộ phận kỹ thuật và dệt may. Thậm chí, Lego còn có một bộ phận chuyên trách “hướng dẫn sử dụng” và “chất lượng mô hình” để có tránh hư hỏng khi người dùng mua về lắp ráp. “Đội này đóng vai trò như bài kiểm tra cuối cùng của khâu thiết kế”, nhà thiết kế Lego James May chia sẻ. Không chỉ lắp ráp các khối nhựa, nhóm thiết kế còn phải dự toán xem các mảnh ghép trong mỗi bộ đồ chơi sẽ có giá bao nhiêu, cần bao nhiêu túi, hộp để đóng gói một bộ hoàn chỉnh. Ảnh: The Verge.