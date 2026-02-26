Một bệnh truyền nhiễm ở TP.HCM dự báo tăng sớm năm nay

Dù số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng đang giảm mạnh trước và trong Tết Nguyên đán, ngành y tế TP.HCM cảnh báo nguy cơ dịch có thể quay lại sớm hơn thường lệ trong năm 2026.

Bệnh sốt xuất huyết vẫn là nỗi lo của ngành y tế. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 26/2, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trước và trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhìn chung ổn định, nhiều bệnh có xu hướng giảm rõ rệt.

Theo bà Nga, trong tuần cận Tết (từ ngày 18 đến 22/2), toàn thành phố ghi nhận 452 ca sốt xuất huyết, giảm 57,7% so với trung bình 4 tuần trước đó. Số ca tay chân miệng là 281, giảm 56% so với trung bình 4 tuần liền kề. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, TP.HCM không ghi nhận ổ dịch, không xuất hiện ca bệnh nhóm A như cúm gia cầm, không có bệnh xâm nhập và cũng không ghi nhận các trường hợp bệnh do virus đang được quan tâm.

Dự báo thời gian tới và sau Tết, số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng có thể tiếp tục giảm theo chu kỳ. Tuy nhiên, tay chân miệng hàng năm thường có hai đợt gia tăng, đợt đầu vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 (có thể muộn hơn, rơi vào tháng 5) và đợt thứ hai vào khoảng tháng 9, thời điểm học sinh tựu trường.

"Riêng sốt xuất huyết, theo nhận định chuyên môn, năm 2026 bệnh có thể tăng sớm hơn so với những năm trước", bà Nga cảnh báo.

Bên cạnh đó, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như thủy đậu, quai bị, cúm, não mô cầu có khả năng gia tăng trong những tháng đầu năm do đặc điểm dễ lây lan ở môi trường đông người, tiếp xúc gần như trường học, sự kiện tập trung đông người. Ngành y tế đã tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

Bác sĩ Lê Hồng Nga chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Đáng lưu ý, nhóm bệnh lây truyền từ động vật sang người tiếp tục là vấn đề cần quan tâm, trong đó có cúm gia cầm H5N1 đang được ghi nhận tại một số quốc gia lân cận và các bệnh do virus lây từ động vật.

Đặc biệt, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi đã phát bệnh. TP.HCM vẫn ghi nhận rải rác ca bệnh dại, nhất là tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, do đó cần tăng cường kiểm soát.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC duy trì giám sát, yêu cầu tất cả cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm. Đồng thời giám sát tác nhân gây bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh hô hấp, giám sát bệnh xâm nhập tại cửa khẩu nhằm phát hiện sớm và ứng phó kịp thời.

Trạm y tế phường, xã phối hợp với trường học và cơ sở giáo dục để giám sát dịch bệnh trong trường, đồng thời triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Song song đó, đơn vị thực hiện tiêm chủng theo Chương trình tiêm chủng mở rộng và tổ chức tiêm bù liều cho trẻ mầm non, tiểu học.

Riêng với sốt xuất huyết, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch từ tháng 1/2026, yêu cầu các địa phương sớm giám sát, kiểm soát điểm nguy cơ, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường.

Liên quan công tác bảo đảm y tế cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp dự kiến diễn ra trong tháng 3, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch bảo đảm cấp cứu, phân công Trung tâm Cấp cứu 115, hướng dẫn trạm y tế tổ chức phòng chống dịch tại các điểm bầu cử, thực hiện vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất quanh khu vực bỏ phiếu.

Về lực lượng đáp ứng nhanh, từ ngày 1/5/2026, TP.HCM sẽ giải thể toàn bộ trung tâm y tế tuyến huyện, chuyển chức năng dự phòng về trạm y tế xã. HCDC đã tham mưu Sở Y tế hướng dẫn thành lập đội đáp ứng nhanh tại các trạm y tế theo phương châm “4 tại chỗ”. Trước Tết, đơn vị đã tập huấn cho 10 đội đáp ứng nhanh cấp thành phố, bố trí tại ba khu vực, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp. Trong năm 2026, các đội tuyến cơ sở tiếp tục được đào tạo.