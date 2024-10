Morata bị trầm cảm

"Tôi trải qua những khoảnh khắc thực sự khó khăn, chứng bệnh trầm cảm, những cơn hoảng loạn. Bất kể làm công việc gì, ở hoàn cảnh nào trong cuộc sống, bên trong tôi luôn có điều gì đó khác lạ, khiến bản thân phải không ngừng chống chọi", Alvaro Morata chia sẻ với Cope.

"Đến cuối cùng, rời Tây Ban Nha là điều tốt nhất bởi tôi không thể chịu đựng thêm được nữa", chân sút 31 tuổi nói thêm.

Morata tiết lộ vào mùa hè 2024, sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro Cup, anh trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần. Trong thời gian này, Morata được Andreas Iniesta và Bojan Krkic giúp đỡ.

"Những khoảnh khắc tôi trải qua thật tệ nhưng luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm", Morata nói.

Cuộc khủng hoảng của Morata có thể liên quan đến việc hôn nhân của anh với Alice Campello đổ vỡ. Cách đây không lâu, cuộc hôn nhân của cả hai gặp nhiều trục trặc nên quyết định chia tay sau 7 năm chung sống.

"Chúng tôi là hai người trẻ, đều chưa trưởng thành trong khi phải xử lý một số tình huống xảy ra hàng ngày", Campello chia sẻ với Marca. "Chứng trầm cảm sau sinh của tôi tác động tới cuộc hôn nhân và cũng ảnh hưởng tới anh ấy. Điều này không cho phép chúng tôi xử lý ổn thỏa một số tình huống khó khăn mà các cặp vợ chồng hay gặp phải", Campello kết luận.

