Morata bị dọa giết

Trận chung kết ở Munich (Đức) diễn ra gay cấn và chỉ được quyết định trên chấm phạt đền. Morata trở thành cầu thủ duy nhất sút hỏng phạt đền trong loạt đấu này, khiến Tây Ban Nha nhận thất bại 3-5 và chỉ giành vị trí á quân.

Sau trận thua, tờ Marca cho biết Morata đã phải đối mặt với những lời đe dọa tính mạng nghiêm trọng từ một số cổ động viên quá khích. Những người này không chỉ nhằm vào bản thân Morata mà còn cả gia đình anh.

Alice Campello, vợ của Morata, đã lên tiếng bảo vệ chồng và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ trên trang cá nhân. Alice viết: “Chúng ta không có quyền phán xét người khác".

Vợ Morata nhấn mạnh rằng mọi người cần nhận thức rằng đây chỉ là một trận bóng đá. Cô đã đăng tải một bức ảnh kèm theo nhiều tin nhắn thù địch đối với chồng mình.

Trong một bài đăng khác, Alice chia sẻ quan điểm về sai lầm của chồng: “Trong cuộc sống, ai cũng mắc sai lầm. Cuộc sống là một chuỗi bài học, trải nghiệm, những khoảnh khắc tốt và xấu đối với mọi người, nhưng chúng ta không có quyền phán xét người khác".

Cá nhân Morata cũng để ngỏ khả năng giã từ sự nghiệp quốc tế sau trận thua Bồ Đào Nha. Anh chia sẻ với báo giới: "Không có gì chắc chắn, quyết định của tôi sẽ được xem xét kỹ và phụ thuộc vào nhiều thứ. Có khả năng tôi sẽ không có mặt trong đợt tập trung kế tiếp vào tháng 9".

Morata đã có 86 lần ra sân cho Tây Ban Nha và ghi được 37 bàn. Anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch Euro 2024 của "La Roja".

