Móng Cái 'lột xác' thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực

Từ một đô thị khiêm tốn ở biên giới Việt - Trung, Móng Cái “lột xác” trở thành trung tâm logistics, thương mại tầm vóc hàng đầu khu vực, mở ra cơ hội vàng cho bất động sản đa năng.

Với đường biên giới dài hơn 1.400 km, 2 nước Việt - Trung định hướng phát triển tới 26 cửa khẩu vào năm 2030. Tuy nhiên, hiếm cửa khẩu nào có được lợi thế vượt trội như Móng Cái (Quảng Ninh). Bởi tiếp giáp với Móng Cái là Đông Hưng - thành phố cửa khẩu có vị trí đặc biệt của Trung Quốc.

Cơ hội lớn chưa từng có cho Móng Cái

Cuối năm 2023, tuyến đường sắt cao tốc từ Đông Hưng đi Phòng Thành Cảng đã vận hành, chính thức chấm dứt lịch sử không có giao thông đường sắt giữa 2 thành phố. Cũng từ đây, Đông Hưng được “hòa mạng” vào hệ thống đường sắt cao tốc dài 42.000 km của đất nước tỷ dân.

Từ 1/1 đến 15/6, tổng số lượt người xuất nhập cảnh qua tất cả cửa khẩu, lối mở trên địa bàn Móng Cái đạt gần 3,38 triệu lượt.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, Đông Hưng có những tuyến tàu cao tốc đến thẳng Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Đông và Thiểm Tây. Điều này giúp Móng Cái - Đông Hưng trở thành cặp cửa khẩu đầu tiên được kết nối siêu tốc với những tỉnh lớn và giàu có hàng đầu Trung Quốc, đánh dấu một kỷ nguyên phát triển mới cho đô thị biên mậu của Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường - Giá cả (Bộ Tài chính), ví von Móng Cái - Đông Hưng “tựa như một cặp đôi hoàn hảo trong vũ điệu Tango”. “Và nhờ việc gắn kết chặt chẽ với Đông Hưng, Móng Cái từ đây đã được nối với toàn bộ Trung Quốc thông qua các tuyến đường sắt cao tốc”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Tiến sĩ Vũ Đình Ánh chia sẻ: “Móng Cái đang đứng trước cơ hội vươn mình trở thành trung tâm thương mại và logistics hàng đầu khu vực”.

Với bước ngoặt về hạ tầng kết nối, thương nhân và du khách Việt Nam chỉ mất 1,5 giờ từ Đông Hưng để tới Nam Ninh - thủ phủ tỉnh Quảng Tây, và chỉ cần 3-4 giờ để có mặt tại Quảng Châu, trái tim sản xuất và giao thương hàng đầu châu Á. Từ đây, người Việt Nam dễ dàng đi tới Thâm Quyến, Trùng Khánh, Tây An - những đô thị công nghiệp, thương mại sôi động bậc nhất thế giới.

Bên cạnh đường sắt cao tốc phía Trung Quốc, kinh tế Móng Cái còn được thúc đẩy rất lớn nhờ việc xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho hay, đặc trưng của cửa khẩu thông minh là dựa trên chuyển đổi số, giúp việc thông quan tiết giảm tối đa về thời gian và chi phí.

Việc phát triển cửa khẩu thông minh cũng đi liền với xây dựng hạ tầng nhà xưởng, kho lạnh, bến bãi và các loại dịch vụ. Tất cả sẽ đưa Móng Cái vươn mình thành trung tâm thương mại và logistics quy mô lớn, đạt tầm vóc quốc tế.

Bất động sản đa năng tại Móng Cái “lên ngôi”

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc với đối tác lớn tại Trung Quốc, bà Nguyễn Viên An, CEO YiHeTang Tea&Coffee, cho biết các ngành ở Trung Quốc gần như đã bão hòa nên người Trung Quốc có xu hướng tìm kiếm cơ hội phát triển mới, đặc biệt là tại nước láng giềng Việt Nam.

“Người Trung Quốc đi tới đâu cũng sẽ biến nơi đó thành mảnh đất vàng, vì có khách Trung Quốc thì có dòng tiền, có dòng tiền thì mảnh đất đó là vàng”, nữ CEO bình luận.

CEO Nguyễn Viên An nhận định: “Những bất động có thể kinh doanh, cho thuê được khách Trung Quốc đặc biệt quan tâm”.

Ghi nhận thực tế cho thấy Móng Cái đang đón nhận làn sóng đổ bộ của hàng loạt doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư. Giao dịch sôi động trên nhiều phân khúc, loại hình, đi liền với sự tăng trưởng giá ấn tượng, lên tới hai chữ số so với năm trước, theo khảo sát của batdongsan.com.vn.

Trong đó, bất động sản đa năng, nằm trong dự án phức hợp lớn được người mua quan tâm hơn cả. Bởi dòng sản phẩm này hội tụ đủ các điều kiện về quy mô, tiện ích, lợi thế kinh doanh để tạo lập cộng đồng an cư cũng như thu hút dòng khách khổng lồ lên tới hàng triệu lượt người tới tiêu dùng.

