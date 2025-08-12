Swan Lake - những ngôi nhà có 'trái tim xanh' tại Vinhomes Green City

Trong bức tranh đô thị hiện đại bị lấn át bởi bê tông, khói bụi và còi xe, Swan Lake nổi bật giữa lòng Vinhomes Green City, tái định nghĩa chuẩn sống cho khu tây bắc TP.HCM.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm đại đô thị Vinhomes Green City phía tây bắc TP.HCM, khu Swan Lake là điểm đến lý tưởng cho nhóm khách hàng hướng đến phong cách sống gần gũi thiên nhiên, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững.

“Trái tim” sinh thái của đô thị phía tây bắc TP.HCM

Được quy hoạch tại vị trí trung tâm của đô thị “all in one” Vinhomes Green City, Swan Lake không chỉ thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của một dự án phức hợp quy mô tới gần 200 ha, mà còn sở hữu điểm nhấn cảnh quan, tiện ích riêng độc đáo.

Swan Lake là khu duy nhất vừa sở hữu công viên hồ trung tâm The Green Lake rộng tới 52.716 m2, lại kề cận các tiện ích trọng yếu gồm cụm công viên giải trí, quảng trường, trường học, trung tâm thương mại... Địa thế “minh đường tụ thủy” mang ý nghĩa phong thủy tốt, mở ra tầm nhìn thoáng rộng và thu hút vượng khí - yếu tố được giới thượng lưu đánh giá cao.

Swan Lake sở hữu điểm nhấn là tiện ích độc đáo bên hồ cảnh quan The Green Lake. Ảnh phối cảnh.

Trên thị trường, bất động sản (BĐS) ven hồ luôn có giá trị khác biệt. Theo báo cáo của Knight Frank (Anh), nhà ở có tầm nhìn hướng thủy thường có giá trị cao hơn khoảng 48% so với các sản phẩm không có yếu tố thiên nhiên tương tự. Báo cáo từ Đại học Michigan (Mỹ) cũng chỉ ra việc sống gần không gian mặt nước giúp tăng chỉ số hạnh phúc, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần rõ rệt so với những khu vực khác.

Ở Swan Lake, giá trị đó không chỉ dừng ở con số, mà còn đến từ trải nghiệm sống thú vị: Đạp vịt, chèo sup, kayak trên mặt hồ trong xanh; thỏa sức vẫy vùng và thử thách bản thân tại công viên nước Aqua Adventure với những trải nghiệm cảm giác mạnh mới lạ; chơi bóng rổ, pickle ball, tập gym ở công viên thể thao Gym Park; thư giãn tại công viên dưỡng sinh Zen Park; để trẻ vui chơi ở khu vườn cổ tích Fairy tái hiện thế giới thần thoại giữa đời thực.

Hệ tiện ích đa dạng dành cho cư dân Swan Lake. Ảnh phối cảnh.

Nhờ đó, mỗi ngày mới với cư dân Swan Lake đều là một hành trình khám phá và tận hưởng, hòa nhịp sống cùng thiên nhiên, vận động, cảm xúc được đan cài trong từng trải nghiệm.

Bến đỗ mới của dòng người và dòng tiền

Swan Lake là khu giới hạn sản phẩm với 90 căn biệt thự nằm sát mặt hồ, hướng trực tiếp ra “trái tim xanh” The Green Lake, mang tính tích sản cao cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống đẳng cấp. Bên cạnh đó, khu này còn sở hữu các căn liền kề, liền kề kinh doanh bao quanh tổ hợp giải trí sôi động. Đây là tọa độ thương mại đắt giá khi đón trọn lưu lượng khách từ nội khu, cư dân biệt thự lân cận và du khách đổ về tổ hợp công viên nước Aqua Adventure.

Swan Lake là điểm hội tụ của 3 dòng chảy gồm dòng người qua lại, dòng tiền lưu thông và dòng dịch vụ luôn chuyển động. Với hàng nghìn lượt người đổ về vui chơi, giải trí mỗi ngày, mô hình shophouse tại Swan Lake không đơn thuần là nơi kinh doanh, buôn bán, mà còn tạo điểm chạm giữa tiêu dùng và trải nghiệm, dịch vụ và du lịch, nhu cầu thực và dòng tiền hiện hữu.

Sức hấp dẫn của Swan Lake còn nằm ở mô hình vận hành đa năng. Cư dân tại đây vừa có thể ở lâu dài như một ngôi nhà chính, vừa cho thuê ngắn ngày theo nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc vận hành kinh doanh tại chính mặt bằng sở hữu.

Khu Swan Lake chính thức được giới thiệu đến khách hàng vào sáng 12/8.

Với vị trí đắc địa kết nối trực tiếp tới các tuyến giao thông trọng điểm liên vùng, liền kề trung tâm thương mại, trường học liên cấp Vinschool, Vincom Mega Mall, Swan Lake được đánh giá là lựa chọn lý tưởng với chuyên gia nước ngoài, giới doanh nhân và gia đình trung lưu có nhu cầu sống xanh, hiện đại, đa trải nghiệm.

Thị trường BĐS đang xoay trục về các sản phẩm sống thật, đầu tư thật và sinh lời thật. Swan Lake đang trở thành điểm đến để “Sống trọn vẹn đời sống - All in life”, nơi gia chủ vừa an cư chất lượng cao, vừa sở hữu tài sản đầu tư chiến lược tại cực tăng trưởng mới phía tây bắc TP.HCM.