Món quà bí mật của dàn WAGs tuyển Anh

Trước khi đoàn quân HLV Gareth Southgate đến cơ sở huấn luyện 5 sao ở Blankenhain (Đức), những món quà bất ngờ được đặt sẵn trên giường của từng cầu thủ.

Theo The Sun, phần quà này bao gồm những lá thư dành cho từng trận đấu, gấu bông cùng hình ảnh gia đình và kỷ vật của mỗi cầu thủ. Với những người đã có con, họ sẽ nhận được cả lời chúc từ những em bé của mình.

“Mỗi WAGs tự tay chuẩn bị một hộp quà đặc biệt", một nguồn tin cho biết. “Chúng được thiết kế để những tuyển thủ cảm thấy thoải mái như ở nhà. Họ phải xa gia đình trong một tháng. Vì thế, những món quà này được chuẩn bị rất cẩn thận".

Dàn “hậu phương" của tuyển Anh dự kiến có mặt Veltins-Arena để cổ vũ những nhà đương kim á quân EURO trong trận đầu tiên gặp Serbia rạng sáng 17/6 (giờ Hà Nội).

Những cái tên khả năng cao có mặt trên khán đài bao gồm vợ của Harry Kane, Kate, vợ của Jordan Pickford, Megan và nửa kia của John Stones, Olivia Taylor.

Với sức mạnh tinh thần to lớn này, “Tam sư" sẽ bắt đầu hành trình giành ngôi vương EURO 2024 trên đất Đức. Ngoài Serbia, Anh còn đối đầu với Đan Mạch và Slovenia để vượt qua vòng bảng.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.