Món nợ của Vinicius với Atletico

Vinicius Junior bước vào trận derby Champions League này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và tâm lý rõ ràng là anh đang gánh một áp lực không nhỏ. Dù là ngôi sao sáng của Real Madrid và được biết đến như một trong những người rê bóng hay nhất thế giới, tiền đạo người Brazil vẫn chưa thể hoàn toàn chứng tỏ mình khi đối đầu với Atletico.

Trước trận gặp Rayo Vallecano thuộc vòng 27 La Liga hôm 9/3, Vinicius chỉ ghi được một bàn thắng và có một pha kiến tạo trong 10 trận gần nhất. Tuy nhiên, sự khô hạn được phá vỡ khi anh ghi bàn vào lưới Vallecano, nâng tổng số bàn thắng trong mùa giải này lên con số 19, giúp bản thân tự tin hơn khi đối mặt với Atletico tại lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra lúc 3h rạng sáng 13/3 - đội bóng mà anh có một món nợ cá nhân chưa thể giải quyết.

Mặc dù là cầu thủ chủ chốt của Real Madrid và có 104 bàn thắng cho câu lạc bộ, nhưng khi đối đầu với Atletico, Vinicius chỉ có một bàn thắng và một pha kiến tạo trong tổng cộng 16 trận đấu. Bàn thắng duy nhất của anh trước đội bóng thủ đô Madrid đến trong mùa giải 2022/23, khi đánh bại Atletico 3-1 ở tứ kết Champions League sau hiệp phụ, và trong tình huống đó, hàng phòng ngự của Atletico bị đẩy vào tình thế kiệt sức.

Kể từ đó, dù đã gặp Jan Oblak và nhiều thủ môn khác của Atletico, Vinicius vẫn chưa thể ghi bàn. Điều này càng khiến người ta ngạc nhiên hơn khi anh từng tỏa sáng trước các đội bóng lớn như Barcelona, Liverpool, Dortmund hay Manchester City.

Dù vậy, Vinicius không thiếu dấu ấn trong các trận derby với Atletico. Trong trận derby đầu tiên của mình tại Metropolitano, anh giành được một quả penalty, mặc dù Atletico tranh cãi rằng đó là một tình huống phạm lỗi ngoài vòng cấm, nhưng VAR không thay đổi quyết định của trọng tài.

Và trong trận thắng 2-0 tại Bernabeu mùa giải 2021/22, ngôi sao người Brazil có hai pha kiến tạo cho Karim Benzema và Marco Asensio, góp phần quan trọng vào chiến thắng của CLB.

Khi nhìn lại, trận derby đầu tiên chính thức của Vinicius cho Real Madrid lại là một trận derby đáng nhớ, dù anh chỉ vào sân trong hai phút cuối trận. HLV Lopetegui cho Vinicius vào sân khi trận đấu với Atletico ở La Liga vào tháng 9/2018 đang ở tỷ số hòa 0-0, nhưng thời gian ngắn ngủi không đủ để anh tạo dấu ấn. Điều này có thể xem là một bước khởi đầu khó khăn của anh dưới thời HLV người Tây Ban Nha, và phải đến khi Santiago Solari tiếp quản, Vinicius mới thực sự bùng nổ.

Trước đó, Vinicius từng gặp Atletico trong một trận đấu với đội dự bị, nơi anh bị hậu vệ Tachi của đội bóng đỏ-trắng cắn vào đầu, một khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp. Những trận derby tại Metropolitano không thiếu những thử thách đối với Vinicius, trong đó có những lời lẽ phân biệt chủng tộc mà anh phải chịu đựng từ cổ động viên đối phương, với những câu chửi rủa như “Vinicius, mày là khỉ”.

Mặc dù những sự việc này được báo cáo bởi La Liga, kỳ lạ thay, Viện kiểm sát không tìm thấy bằng chứng về tội phạm vì những lời lẽ đó chỉ kéo dài vài giây trong bối cảnh căng thẳng của trận derby. Một trong những sự việc gây chú ý khác là hình ảnh một con búp bê đen mang áo của Vinicius bị treo trên một cây cầu với băng rôn “Madrid ghét Real”, dẫn đến việc bắt giữ bốn thành viên của Frente Atletico.

Với món nợ chưa được trả, Vinicius sẽ có cơ hội đối đầu với Atletico một lần nữa, và anh biết rằng đây sẽ là một bài kiểm tra lớn đối với bản thân. Mặc dù đã có nhiều dấu ấn ở các trận đấu quan trọng khác, chiến thắng và ghi bàn vào lưới Atletico vẫn là thử thách mà ngôi sao người Brazil chưa vượt qua được.

Một lần nữa, trận derby này không chỉ là cuộc chiến giữa hai đội bóng lớn, mà còn là cơ hội để Vinicius chứng minh mình có thể vượt qua áp lực và ghi dấu ấn vào một trong những đối thủ khó chịu nhất.

Real Madrid và Atletico không bao giờ thiếu sự kịch tính, và Vinicius, với tài năng và khát khao, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội để khẳng định mình trên sân Metropolitano. Trận đấu này sẽ không chỉ quyết định tấm vé đi tiếp vào tứ kết Champions League, mà còn là bước ngoặt trong hành trình của Vinicius, khi anh tìm cách trả nợ với đội bóng của Diego Simeone.

