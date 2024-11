Món lạ 'gà đi bộ' trong quán karaoke giá 300.000 đồng/con

Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke trên đường Trường Sơn (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), lực lượng Công an phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm.

Ngày 5/11, Công an phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm tại cơ sở dịch vụ karaoke Ruby trên đường Trường Sơn.

4 đối tượng bị phát hiện dương tính với ma túy trong quán karaoke Ruby.

Trước đó, lúc 0h30 ngày 3/11, Công an phường Hòa Thọ Tây tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ruby, phát hiện có 4 phòng đang hoạt động, mỗi phòng đều có nhân viên nữ phục vụ.

Qua kiểm tra số nhân viên nữ có mặt tại đây đều không có hợp đồng lao động, tất cả được chủ cơ sở gọi từ bên ngoài đến quán để tiếp khách.

Kết quả test ma túy đối với số khách hàng và nhân viên tại cơ sở, phát hiện 4 trường hợp là nhân viên dương tính với ma túy, gồm: Nguyễn Thị Thu T. (29 tuổi), Đinh Văn M. (23 tuổi), Nguyễn Văn Tr. (22 tuổi), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng và Y H. (19 tuổi), trú tỉnh Kon Tum.

Đáng nói, trong quá trình kiểm tra hoạt động của cơ sở này, công an còn phát hiện một phiếu tính tiền được xuất vào rạng sáng 3/11 có ghi phí dịch vụ rất lạ. Theo đó, tổng số tiền khách phải trả là 1.910.000 đồng cho 9 sản phẩm sử dụng gồm: bia, khăn giấy, bánh, nước ngọt, nước lọc, trái cây, thuốc lá...

Ngoài các sản phẩm trên, trên có một mặt hàng gây chú ý là món “gà đi bộ” với số lượng tính là 3 con, mỗi con giá 300.000 đồng.

Hóa đơn có món lạ "gà đi bộ".

Với những hành vi vi phạm nói trên, Công an phường Hòa Thọ Tây đã lập biên bản ghi nhận các lỗi của cơ sở, gồm: Hoạt động kinh doanh quá giờ so với giấy phép đăng ký; số phòng kinh doanh dịch vụ nhiều hơn so với đăng ký ban đầu; sử dụng nhân viên không có hợp đồng lao động...

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.