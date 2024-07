Món Hoa mới lạ tại loạt nhà hàng cao cấp ở TP.HCM

Nếu yêu thích ẩm thực Trung Quốc, bạn có thể tìm đến các gợi ý nhà hàng dưới đây để bắt đầu hành trình khám phá bữa tiệc món Hoa đặc sắc.

Ẩm thực Trung Quốc nổi danh trên thế giới nhờ cách chế biến cầu kỳ, nguyên liệu phức tạp. Ở TP.HCM, bạn có thể tìm đến các nhà hàng cao cấp sau để thưởng thức thực đơn món Hoa đặc sắc.

Bên cạnh những hàng quán bình dân, các nhà hàng sang trọng mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ và đầy dấu ấn hơn cho thực khách từ không gian, cách phục vụ đến hình thức trang trí món. Dimsum, vịt quay Bắc Kinh thường là những hương vị được lòng khách Việt hàng đầu.



Jin Din Rou

Quận 1 và 5

Restaurant . Đài Loan . 10h30-22h . 20.000-680.000 đồng

Jin Din Rou có hai chi nhánh tại quận 1 và một chi nhánh ở quận 5. Hầu hết không gian các nhà hàng cùng phân khúc thiên về phong cách trang trí truyền thống, trong khi đó Jin Din Rou sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung hơn. Địa điểm phù hợp mời đối tác hay gia đình, bạn bè họp mặt.

Món chủ đạo của nhà hàng là xiao long bao (tiểu long bao hay bánh bao trong lồng nhỏ) đa dạng vị gồm hải sản vi cá, nấm truffle, cua tuyết, sốt X.O, trà xanh...

Ngoài ra, để thu hút thực khách dịp hè này, nhà hàng liên tục ra mắt món mới. Bó xôi 3 loại trứng, vịt xông trà Thiết Quan Âm, chả tôm mực chiên hạnh nhân, mực rang muối tiêu, tôm rang vị phong đường, cảo giấm cay, cua lột rang muối, cua sốt hoa tiêu tươi... là một số gợi ý không thể bỏ qua.

Nhìn chung, thực khách đánh giá món ăn ổn, mức giá vừa phải.

Từng trải nghiệm chi nhánh đường Lê Lợi (quận 1), thực khách Diệu Hương ấn tượng về lựa chọn vị xiao long bao phong phú. Nước uống được pha chế ngon, đẹp mắt. Món tráng miệng có món bánh táo đỏ hấp dẫn. Nhược điểm ở đây là nằm trong trung tâm thương mại nên diện tích hạn chế, ghế rộng nhưng bàn nhỏ.



Li Bai Authentic Cantonese Restaurant

Đông Du, quận 1

Restaurant . Quảng Đông . 11h-14h30 và 18-22h . 50.000-998.000 đồng

Không gian của Li Bai thể hiện xu hướng thẩm mỹ đương đại, lấy cảm hứng từ những câu chuyện đầy chất thơ của Lý Bạch. Nội thất được phủ tone vàng nổi bật, điểm xuyết các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc tinh xảo.

Khu vực tiền sảnh mang đến phong cảnh yên tĩnh với núi, trăng và hoa anh đào tạo hiệu ứng thơ mộng. Tại lối vào cửa chính, linh vật cá koi được sử dụng như vật trang trí chủ đạo tượng trưng lời chúc tốt lành trong văn hóa Á Đông.

Với gia đình hay nhóm đông thành viên, phòng tiệc riêng là lựa chọn hoàn hảo bởi có cửa ngăn và bàn tròn tạo cảm giác quây quần ấm cúng. Khu vực ghế sofa đem lại sự thoải mái, gần gũi khi dùng bữa cho nhóm nhỏ hoặc cặp đôi.

Món ăn tại đây được biến tấu hương vị mới lạ và chú trọng khâu trang trí. Bánh cuốn vịt quay Bắc Kinh với lớp da giòn rụm, sử dụng vịt thả vườn được ủ khô trong 10 ngày giúp thịt mềm ẩm. Xá xíu truyền thống thăng hạn khi từng thớ sườn bò hòa cùng hương vị nước sốt đặc biệt.

Bên cạnh đó, thực đơn hơn 30 món dimsum khác nhau cùng thịt quay, súp, hủ tiếu xào, đậu hũ và chè tráng miệng...

Khách từng trải nghiệm cho biết nhà hàng nằm trong khách sạn, ngoài yếu tố đồ ăn cao cấp, mức giá cao một phần do vị trí đắc địa. Nhân viên phục vụ nhiệt tình.



Yu Chu - Chinese Restaurant

Góc giao Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, quận 1

Restaurant . Quảng Đông . 11h30-14h30 và 17h30-21h . 68.000-998.000 đồng

Nhà hàng tọa lạc tại một khách sạn cao cấp giữa TP.HCM. Lối thiết kế mang tính đương đại, xen lẫn các đường nét, đồ trang trí đặc trưng Trung Quốc.

Chỗ ngồi được bố trí khoảng cách hợp lý, cây cối đan xen mang lại cảm giác riêng tư, dễ chịu. Không gian bếp mở giúp bạn dễ dàng quan sát các đầu bếp chế biến món ăn hấp dẫn.

Điểm chinh phục thực khách của nhà hàng chính là thực đơn thường xuyên được làm mới theo mùa, theo dịp lễ. Bên cạnh thực đơn À la carte đặc sắc, nhà hàng còn phục vụ theo mô hình "All You Can Eat", thực khách có cơ hội thưởng thức dimsum tự chọn với hơn 50 món.

Tôm càng xanh, phi lê cá mú hấp sốt cay, vẹm xào sốt giấm ớt, thịt đùi gà với nước tương thượng hạng, thịt bò xào với trần bì và nấm hương, sườn heo non rang muối ớt, gà nấu rượu hoa tiêu trong nồi đất... là một số hương vị nổi bật.

Nhìn chung, đồ ăn được hầu hết khách đánh giá tích cực song chưa đạt mức ấn tượng đặc biệt. Nhân viên phục vụ chu đáo.

Theo trải nghiệm cá nhân, tài khoản Allie cho rằng nhà hàng thích hợp nếu bạn có nhu cầu tiếp khách, gặp gỡ trang trọng vì vị trí và không gian đẹp, dịch vụ chuyên nghiệp. Song, nếu bạn chỉ muốn ăn ngon và không quá chú trọng những yếu tố khác thì sẽ khó hài lòng với giá buffet tầm 700.000 đồng/người (chưa tính đồ uống) tại đây.



Lai - Cantonese Restaurant

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1

Restaurant . Quảng Đông . 11h30-22h30 . Từ 68.000-6,7 triệu đồng

Nhà hàng tọa lạc tại tầng 28 của một tòa nhà trung tâm, mang đến trải nghiệm thưởng thức món Hoa mới lạ trên cao. Không gian bên trong mát mẻ, lối thiết kế thanh lịch, đậm chất Á châu.

Thực đơn được tạo ra dựa trên sự hòa trộn giữa truyền thống Quảng Đông cùng phong cách ẩm thực Trung Hoa đương đại.

Gà phá lấu ướp trà Long Tỉnh xông khói, bò Wagyu chiên tương hắc tùng lộ, sườn heo hồng xíu kiểu "Vô Tích", canh Phật nhảy tường, bào ngư khô Nam Phi với hải sâm... là các món đặc biệt gây tò mò cho khách ngay từ tên gọi.

Nhìn chung, món ăn được trình bày đẹp mắt, phối màu hài hòa kích thích vị giác. Mức giá cao song khẩu phần hơi ít. Chất lượng phục vụ tốt.



Baoz Dimsum

Quận 5 và 11

Restaurant . Hong Kong . 6h30-22h30 . 29.000-690.000 đồng

Nhà hàng sở hữu không gian ấm cúng, giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Diện tích tương đối rộng. Chỗ ngồi được sắp xếp từ bàn đôi đến bàn 4, bàn 8 và phòng lớn cho khách theo đoàn.

Thực đơn nhà hàng tôn vinh ẩm thực Hong Kong (Trung Quốc), đa dạng hương vị và hợp mọi lứa tuổi. Ẩm thực Hong Kong chủ yếu chịu ảnh hưởng của ẩm thực Quảng Đông (đặc biệt là Triều Châu, Khách Gia, Phúc Kiến, Giang Tô và Chiết Giang).

Bên cạnh thực đơn dimsum đa lựa chọn, hè này, nhà hàng ra mắt món điểm tâm mới Lệ Chi Kim Sa. Phần vỏ được tạo hình công phu từ loại bột đặc biệt giúp món ăn hệt như quả vải và nhân được làm từ tôm tươi kết hợp trứng muối. Cảo vịt quay túi tiền hay mì cua Thượng Hải cũng là những gợi ý đáng thử.

Thực khách Lâm Lê nhận xét đồ ăn khá chuẩn vị Trung. Khẩu phần tương xứng so với giá tiền. Cách chế biến món sẽ phù hợp với những bạn thích ăn nhiều gia vị.

Riêng về chất lượng phục vụ chưa đồng đều.