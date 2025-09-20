Món canh đơn giản để bồi bổ cho phụ nữ sau sinh

Đương quy và hoàng kỳ đều là các vị thuốc bổ khí, bổ huyết trong Đông y. Hai vị thuốc ngày có thể kết hợp với thịt gà mái, đun thành canh bổ, rất tốt cho phụ nữ sau sinh.

Món gà hầm đương quy rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Ảnh minh họa: L.C.

Trong quá trình sinh đẻ, phụ nữ sẽ mất một lượng máu nhất định. Do đó sau khi sinh, các sản phụ cần được bồi bổ để cơ thể sớm khỏe mạnh trở lại. Vì vậy khi điều tiết cơ thể, đối mặt với chứng thiếu máu gan, các sản phụ nên làm gì?

Tôi xin giới thiệu với mọi ngnời canh hoàng kỳ và đương quy bổ huyết. Hẳn các chị em hiểu biết sơ lược về Đông y sẽ thắc mắc, vì hoàng kỳ là vị thuốc bổ khí thường được dùng thay thế cho nhân sâm với ưu điểm giá cả bình dân, dễ tìm hơn, nhưng vẫn giữ được hiệu quả nhanh.

Nhưng mọi người đừng quên rằng theo quan điểm y học cổ truyền, khí tác động đến quá trình sản sinh máu, tỳ vị được bồi bổ, khí lưu thông tốt sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu; mà hoàng kỳ lại có công dụng kiện tỳ vị, bởi vậy mới được sử dụng trong món canh bổ huyết này.

Còn đương quy thì như mọi ngnời đã biết, đây là dược liệu bổ máu, hoạt huyết. Kết hợp hoàng kỳ và đương quy giúp bổ cả khí lẫn máu, giúp khí huyết lưu thông, phù hợp cho sản phụ cơ thể hư nhược, thiếu máu.

Với bài thuốc này, chúng ta cần 30 gam hoàng kỳ nhưng lại chỉ cần 6 gam đương quy là đủ. Rõ ràng tỷ lệ đương quy và hoàng kỳ chênh lệch rõ rệt. Nguyên nhân là đương quy nếu sử dụng ít sẽ giúp bổ máu, nhưng dùng quá nhiều thì công dụng hoạt huyết mạnh có thể phản tác dụng, làm hao tổn âm huyết.

Ngoài cách đun hai loại thuốc này với nước để uống trực tiếp, chúng ta có thể hầm với gà, nấu thành canh bồi bổ, nguyên liệu vẫn là 30 gam hoàng kỳ, 6 gam đương quy thêm 250 gam thịt gà mái, chế biến như món canh gà hầm thông thường. Món ǎn này sẽ giúp bổ khí huyết, tǎng cường thể chất sản phụ, rất hợp với phụ nữ khí hư, huyết hư.

Lưu ý, sản phụ sau khi sinh ít nhất ba ngày mới được sử dụng loại canh này, tránh làm nghiêm trọng hơn tình trạng xuất huyết sau sinh. Ngoài ra, người đang bị cảm, sốt cũng không nên uống canh này, do hoàng kỳ mang tính dương, không phù hợp với phụ nữ đang có các triệu chứng nóng sốt.