MoMo đồng hành cùng cơ quan Chính phủ xây dựng ‘Kiểm trước tin sau’

Vừa qua, MoMo đồng hành cùng chiến dịch "TinAI?" do Liên minh Niềm tin số phát động nhằm lan tỏa thông điệp "Kiểm trước tin sau".

Chương trình dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Qua đó, MoMo khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng các cơ quan quản lý xây dựng môi trường giao dịch số an toàn, bền vững.

Phản xạ cần thiết trong kỷ nguyên AI

Sự phát triển của AI mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế số nhưng cũng khiến các đối tượng xấu dễ dàng tạo ra cuộc gọi giả giọng nói, hình ảnh, video deepfake và nội dung giả mạo với độ chân thực ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ người dùng số không chỉ dừng lại ở phát hiện và ngăn chặn tin giả hay hành vi lừa đảo sau khi xảy ra. Chiến dịch "TinAI?" ra đời nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa văn hóa chia sẻ thông tin có trách nhiệm trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ lễ phát động, tọa đàm "Xây dựng phản xạ kiểm chứng trong kỷ nguyên AI" quy tụ đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cùng chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ, trao đổi về những thách thức mới mà AI tạo sinh đặt ra đối với an toàn số.

Ông Huỳnh Tuấn Việt (thứ ba từ bên phải vào), chuyên gia cao cấp về Bảo mật và Phòng chống lừa đảo tại MoMo, chia sẻ trong phiên tọa đàm.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Huỳnh Tuấn Việt, chuyên gia cao cấp về Bảo mật và Phòng chống lừa đảo tại MoMo, cho rằng trong kỷ nguyên AI, bảo vệ người dùng không còn là bài toán xử lý sự việc sau khi đã xảy ra, mà cần chuyển mạnh sang phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu. Theo ông, điều này đòi hỏi doanh nghiệp công nghệ tích hợp các cơ chế cảnh báo, xác thực và hỗ trợ kiểm chứng ngay trong trải nghiệm sử dụng, để việc "dừng lại và kiểm tra" trở thành phản xạ tự nhiên trước mỗi quyết định quan trọng.

MoMo kết hợp "Lá chắn công nghệ" và "Phản xạ kiểm chứng"

Với cách tiếp cận đó, MoMo phát triển nhiều lớp bảo vệ ngay trên ứng dụng, kết hợp AI với dữ liệu và quy trình xác minh, giúp người dùng thực hành nguyên tắc "Kiểm trước tin sau" trong từng giao dịch.

Hệ thống hiện bao gồm các giải pháp như tự động cảnh báo tài khoản nhận có dấu hiệu rủi ro trước khi chuyển tiền, phát hiện và chặn giao dịch bất thường theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng chủ động kiểm soát tài khoản liên kết và hạn mức giao dịch, ứng dụng công nghệ nhận diện deepfake cùng nhiều lớp bảo mật để xác thực người dùng, tính năng Báo cáo lừa đảo (Report Scam) giúp nhanh chóng nhận diện và khoanh vùng tài khoản nghi vấn.

Đáng chú ý, các tính năng bảo mật trên MoMo tạo ra "điểm dừng an toàn" ngay trước khi người dùng thực hiện giao dịch. Điểm dừng thứ nhất là nhãn cảnh báo người nhận (Label receiver). Khi phát hiện tài khoản đích có dấu hiệu rủi ro, hệ thống tự động hiển thị cảnh báo, giúp người dùng có thêm thời gian kiểm tra và cân nhắc trước khi chuyển tiền.

Điểm dừng thứ hai là cảnh báo các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, dựa trên hệ thống AI đánh giá tín hiệu hành vi của người dùng trên ứng dụng trước khi thực hiện giao dịch, tạo ra "khoảng nghỉ kỹ thuật số" giúp người dùng thoát khỏi trạng thái vội vàng và cảnh giác hơn. Tính năng này hiện cảnh báo hơn 10.000 người dùng mỗi ngày, với 99,5% người dùng khi thấy cảnh báo đã dừng lại kiểm tra trước khi quyết định.

Hiện nay, AI của MoMo phát hiện và cảnh báo gần 29.000 giao dịch bất thường mỗi ngày, kết hợp cùng dữ liệu, quy trình eKYC và đội ngũ chuyên gia để nâng cao hiệu quả nhận diện mô hình gian lận phức tạp, góp phần bảo vệ người dùng theo thời gian thực. Những con số này cho thấy quy mô hoạt động liên tục của hệ thống bảo mật MoMo, đồng hành cùng người dùng giao dịch an toàn và yên tâm hơn mỗi ngày.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch cấp cao, đồng sáng lập MoMo, nhấn mạnh: “Sự an toàn tài chính bền vững chỉ có thể đạt được khi kết hợp giữa năng lực bảo vệ chủ động của nền tảng và phản xạ cảnh giác của chính người dùng. Với MoMo, chúng tôi không đứng ngoài cuộc hay chỉ dừng ở việc cảnh báo, mà trực tiếp đóng vai trò ‘trợ thủ’ tài chính với AI, tích hợp tính năng bảo vệ ngay trên ứng dụng để giúp người dùng dễ dàng thực hành nguyên tắc 'Kiểm trước tin sau'”.

Ông Nguyễn Bá Diệp (ngoài cùng bên trái) - Phó chủ tịch cấp cao, Đồng sáng lập MoMo - tại sự kiện Chiến dịch “TinAI?”.

Bên cạnh chương trình tọa đàm, trong khuôn khổ chiến dịch “TinAI?”, MoMo cũng đồng hành triển khai các hoạt động trải nghiệm tương tác, trong đó có game thử thách phân biệt nội dung do con người và AI tạo ra. Loạt hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về tin giả, lừa đảo trực tuyến và lan tỏa thói quen “Kiểm trước tin sau” trước khi chia sẻ thông tin hoặc thực hiện giao dịch quan trọng. Qua đó, MoMo khẳng định cam kết xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy cho người dùng.