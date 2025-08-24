Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, bước vào kỷ nguyên mới, với những thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, vì vậy càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.

Sáng 24/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Cùng tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn dân tộc Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân phong kiến.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, đất nước ta, dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

"Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố. Và một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng đó là đoàn kết. Phải xây dựng và phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khẳng định: "Dân là gốc. Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

Trong phát biểu, Chủ tịch nước dành thời gian nói về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của tổ chức MTTQ Việt Nam; về các nhân tố góp nên sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc: các tầng lớp nhân dân, các dân tộc anh em, đồng bào các tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

"Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Tám lịch sử, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng hướng về dịp lễ trọng đại chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chúng ta bồi hồi xúc động, tưởng nhớ và biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu - Người đã dành cả cuộc đời cho nhân dân và dân tộc Việt Nam. Chúng ta mãi phát huy những hy sinh cao cả, những đóng góp to lớn của các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài, trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

Khẳng định, mỗi thắng lợi của dân tộc Việt Nam đều bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết, đồng lòng cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch nước nêu, bước vào kỷ nguyên mới, với những thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, vì vậy càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Cần tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.

Nêu về hai mục tiêu 100 năm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta đang quyết liệt thực hiện ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, về xây dựng hạ tầng hiện đại đồng bộ. Đồng thời, chúng ta cũng đang tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đồng bộ về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

"Trong hành trình đó, bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ trước vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau. Tôi mong muốn và tin rằng, với tinh thần cách mạng kiên trung, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín cao đã được hun đúc qua nhiều năm tháng, các đồng chí, quý vị sẽ là những tấm gương sáng tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cũng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội cao, phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.