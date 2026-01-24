Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Mối quan hệ giữa tâm trạng và tình trạng nhiễm độc của cơ thể

  • Thứ bảy, 24/1/2026 07:20 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Khi cơ thể bị nhiễm độc, không chỉ ảnh hưởng xấu tới các cơ quan nội tạng, mà tâm trạng cũng chịu tác động tiêu cực. Độc tố sẽ khiến tâm trạng trở nên buồn bực và căng thẳng.

Nhiem doc anh 1

Cơ thể bị nhiễm độc trong thời gian dài sẽ khiến tâm trạng trở nên căng thẳng, buồn bực. Ảnh: C.F.

Bất cứ loại độc tố nào, dù là xâm nhập từ bên ngoài hay được sản sinh ở bên trong, cũng sẽ gây tổn thương cho cơ thể con người. Theo y học, độc tố xâm nhập vào cơ thể không chỉ ảnh hưởng đến các hệ cơ quan trong cơ thể như hệ hô hấp, hệ thần kinh, tuần hoàn và nội tiết, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của con người như mất ngủ, rối loạn tâm thần, suy nghĩ chậm chạp, dễ xúc động, dẫn tới trầm cảm và các bệnh về thần kinh.

Trầm cảm

Độc tố tích tụ lâu ngày có thể dẫn tới trầm cảm. Người mắc bệnh này thường xuyên chìm trong trạng thái tâm lý tiêu cực, luôn cảm thấy chán nản, tự ti, bi quan và chán đời. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến các hành vi tự tổn hại bản thân hoặc thậm chí tự tử.

Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm thường bắt nguồn từ môi trường sinh học, tâm lý và xã hội. Yếu tố sinh học liên quan đến di truyền và thần kinh, trong đó khía cạnh thần kinh đóng vai trò chủ yếu. Một khi độc tố tích tụ trong cơ thể, chức năng của hệ thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

Căng thẳng thần kinh

Theo quan điểm Đông y, cảm xúc của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp và tác động qua lại với các cơ quan trong cơ thể, như vui vẻ - tim, giận dữ - gan, buồn bã - phổi, lo lắng - lá lách, sợ hãi - thận, buồn phiền - mật. Điều này cho thấy cảm xúc đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người.

Ví dụ, căng thẳng thần kinh hay tình trạng lo lắng kéo dài thường ảnh hưởng tới hoạt động của lá lách và phổi, khiến độc tố tích tụ ở hai cơ quan này. Quá nhiều độc tố tích tụ trong lá lách và phổi sẽ khiến chức năng của chúng bị suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng của con người.

Ảnh hưởng thần kinh

Độc tố dễ dẫn đến các vấn đề về tinh thần, gây rối loạn tư duy và rối loạn tâm thần. Độc tố tích tụ trong cơ thể lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan, kéo theo trạng thái tinh thần sa sút, gây ra các vấn đề như xuất hiện ảo giác và mất phương hướng.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Nhiễm độc Rối loạn tâm thần Nhiễm độc Độc tố Chán đời Buồn bực

