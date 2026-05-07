Mời gửi sách dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX

Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam mới có thông báo về việc gửi sách dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần IX, Theo đó, Hội đồng Giải thưởng nhận hồ sơ dự giải từ các nhà xuất bản, công ty sách trước ngày 7/6/2026.
Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia, được xét trao giải hàng năm cho những cuốn sách (bộ sách) có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn và được công chúng đón nhận hoặc giới chuyên môn đánh giá cao ở các lĩnh vực.
Đây giải thưởng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành; Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện. Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức thực hiện.
Một số tác phẩm dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII. Ảnh: Đinh Hà.
a) Sách viết bằng tiếng Việt, sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng dân tộc ít người sang tiếng Việt đối với các thể loại. Sách được lựa chọn xét giải phải bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan
b) Sách tham dự Giải thưởng phải được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận nộp lưu chiểu trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2024 đến ngày 31/10/2025
Đối với sách được xuất bản trong khoảng thời gian trên, đã gửi dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII nhưng không đáp ứng quy định về thời hạn nộp lưu chiểu thì vẫn được gửi dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX
Để việc tổ chức thực hiện Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX được thuận lợi, đạt kết quả tốt, Hội Xuất bản Việt Nam đề nghị các nhà xuất bản tiến hành các công việc sau đây:
a) Thành lập Hội đồng bình xét của nhà xuất bản để tiến hành chọn sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia
*Mẫu kèm theo:
Tên đơn vị...
Danh mục sách gửi dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX
1. Sách có giá trị cao thuộc các thể loại: chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu niên, nhi đồng
Các nội dung cần ghi: STT; Tên tác phẩm, tên nguyên bản; Tác giả; Người dịch; Thể loại; Số trang; Năm xuất bản; Thời gian lưu chiểu; Đơn vị liên kết (nếu có).
2. Sách đề cử Giải Sách được bạn đọc yêu thích
Các nội dung cần ghi: STT, Tên tác phẩm, tên nguyên bản; Tác giả; Người dịch; Thể loại; Khuôn khổ; Số trang; Năm xuất bản; Số lượng in; Thời gian lưu chiểu; Đơn vị liên kết (nếu có).
Trân trọng.