Mời gửi sách dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX

Đối với sách được xuất bản trong khoảng thời gian trên, đã gửi dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII nhưng không đáp ứng quy định về thời hạn nộp lưu chiểu thì vẫn được gửi dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX .

c) Sách dự xét giải bao gồm sách in truyền thống và sách điện tử được xuất bản lần đầu hoặc tái bản (chưa được xét giải), thuộc các thể loại: chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu niên, nhi đồng .

đ) Đối với bộ sách nhiều tập có nội dung liên tục và kết nối với nhau chỉ được tham dự xét giải khi đã xuất bản trọn bộ, trong đó, tập cuối của bộ sách nộp lưu chiểu đến ngày 31/10/2025; cả bộ sách được tính là một tên sách .

Đối với bộ sách xuất bản theo cùng thể loại, chủ đề, các tập có nội dung độc lập, hoàn chỉnh: Mỗi tập được tính là một tên sách riêng biệt, được tham gia xét giải .

d) Sách được đề cử đạt Giải Sách được bạn đọc yêu thích có số lượng bản in từ 5.000 bản trở lên; nội dung lành mạnh, có giá trị áp dụng trong đời sống, đóng góp xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội .

e) Sách dự xét giải phải đạt yêu cầu về trình bày, minh họa đẹp, kỹ thuật in đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, không có sai sót về hình thức trình bày sách .

g) Những tác phẩm, công trình đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước; sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh không tham dự Giải thưởng này .

2. Quy trình thực hiện

Để việc tổ chức thực hiện Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX được thuận lợi, đạt kết quả tốt, Hội Xuất bản Việt Nam đề nghị các nhà xuất bản tiến hành các công việc sau đây:

a) Thành lập Hội đồng bình xét của nhà xuất bản để tiến hành chọn sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia .

b) Xét chọn từ 3 - 5 đầu sách có giá trị cao; tối đa 3 đầu sách được nhiều bạn đọc yêu thích. Đối với những đơn vị xuất bản từ 300 đầu sách/năm trở lên được xét chọn từ 6 - 10 đầu sách. Các đối tác liên kết (công ty sách...) giới thiệu và gửi sách tham dự Giải thưởng thông qua nhà xuất bản; trường hợp số lượng sách do nhà xuất bản và công ty sách đề nghị vượt quy định, nhà xuất bản có công văn để nghị Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia xem xét .