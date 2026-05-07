Mời gửi sách dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:11 (GMT+7)
Nhà xuất bản, công ty sách có thể gửi hồ sơ tham dự xét Giải thưởng Sách Quốc gia lần IX trước ngày 7/6/2026.

Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam mới có thông báo về việc gửi sách dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần IX, Theo đó, Hội đồng Giải thưởng nhận hồ sơ dự giải từ các nhà xuất bản, công ty sách trước ngày 7/6/2026.

Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia, được xét trao giải hàng năm cho những cuốn sách (bộ sách) có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn và được công chúng đón nhận hoặc giới chuyên môn đánh giá cao ở các lĩnh vực.

Đây giải thưởng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành; Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện. Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức thực hiện.

Một số tác phẩm dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII. Ảnh: Đinh Hà.

1. Yêu cầu về sách dự xét giải

a) Sách viết bằng tiếng Việt, sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng dân tộc ít người sang tiếng Việt đối với các thể loại. Sách được lựa chọn xét giải phải bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

b) Sách tham dự Giải thưởng phải được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận nộp lưu chiểu trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2024 đến ngày 31/10/2025.

Đối với sách được xuất bản trong khoảng thời gian trên, đã gửi dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII nhưng không đáp ứng quy định về thời hạn nộp lưu chiểu thì vẫn được gửi dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX.

c) Sách dự xét giải bao gồm sách in truyền thống và sách điện tử được xuất bản lần đầu hoặc tái bản (chưa được xét giải), thuộc các thể loại: chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Đối với bộ sách nhiều tập có nội dung liên tục và kết nối với nhau chỉ được tham dự xét giải khi đã xuất bản trọn bộ, trong đó, tập cuối của bộ sách nộp lưu chiểu đến ngày 31/10/2025; cả bộ sách được tính là một tên sách.

Đối với bộ sách xuất bản theo cùng thể loại, chủ đề, các tập có nội dung độc lập, hoàn chỉnh: Mỗi tập được tính là một tên sách riêng biệt, được tham gia xét giải.

d) Sách được đề cử đạt Giải Sách được bạn đọc yêu thích có số lượng bản in từ 5.000 bản trở lên; nội dung lành mạnh, có giá trị áp dụng trong đời sống, đóng góp xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội.

e) Sách dự xét giải phải đạt yêu cầu về trình bày, minh họa đẹp, kỹ thuật in đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, không có sai sót về hình thức trình bày sách.

g) Những tác phẩm, công trình đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước; sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh không tham dự Giải thưởng này.

2. Quy trình thực hiện

Để việc tổ chức thực hiện Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX được thuận lợi, đạt kết quả tốt, Hội Xuất bản Việt Nam đề nghị các nhà xuất bản tiến hành các công việc sau đây:

a) Thành lập Hội đồng bình xét của nhà xuất bản để tiến hành chọn sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia.

b) Xét chọn từ 3 - 5 đầu sách có giá trị cao; tối đa 3 đầu sách được nhiều bạn đọc yêu thích. Đối với những đơn vị xuất bản từ 300 đầu sách/năm trở lên được xét chọn từ 6 - 10 đầu sách. Các đối tác liên kết (công ty sách...) giới thiệu và gửi sách tham dự Giải thưởng thông qua nhà xuất bản; trường hợp số lượng sách do nhà xuất bản và công ty sách đề nghị vượt quy định, nhà xuất bản có công văn để nghị Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia xem xét.

c) Nhà xuất bản, đối tác liên kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xuất bản và bản quyền tác phẩm. Sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia phải được sự đồng ý của tác giả, dịch giả.

d) Danh mục sách được chọn xét Giải thưởng Sách Quốc gia phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngày, tháng nộp lưu chiểu, đơn vị liên kết (nếu có). Riêng sách dịch phải ghi rõ: Tên sách nguyên bản, tên tác giả nước ngoài, tên dịch giả (theo Mẫu gửi kèm*).

đ) Nhà xuất bản gửi Công văn kèm danh mục và số sách dự xét Giải (mỗi tên sách 2 bản), Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu có xác nhận của Cục Xuất bản, In và Phát hành về: Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A, Số 10 Đường Thành, Phường Hàng Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (024) 73017988.

Thông tin liên hệ: Bà Phạm Huyền Trang, điện thoại: 0368298909.

Thời hạn gửi công văn, sách và Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu về Văn phòng Hội: Trước ngày 7/6/2026.

*Mẫu kèm theo:

Tên đơn vị...

Danh mục sách gửi dự thi Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX

1. Sách có giá trị cao thuộc các thể loại: chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu niên, nhi đồng

Các nội dung cần ghi: STT; Tên tác phẩm, tên nguyên bản; Tác giả; Người dịch; Thể loại; Số trang; Năm xuất bản; Thời gian lưu chiểu; Đơn vị liên kết (nếu có).

2. Sách đề cử Giải Sách được bạn đọc yêu thích

Các nội dung cần ghi: STT, Tên tác phẩm, tên nguyên bản; Tác giả; Người dịch; Thể loại; Khuôn khổ; Số trang; Năm xuất bản; Số lượng in; Thời gian lưu chiểu; Đơn vị liên kết (nếu có).

NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông lan tỏa tri thức

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông tham gia chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày và giới thiệu sách tại nhiều không gian văn hóa lớn như Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Hà Nội và Thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đưa sách Việt ra thế giới

Sách là kết tinh của một chuỗi giá trị nhân văn và là sứ giả đại diện cho tầm vóc trí tuệ của một quốc gia. Xuất khẩu sách không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa văn hóa và tư duy của dân tộc ra thế giới.

