Modric nhận 3 đề nghị hấp dẫn

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Modric đã nhận được 3 lời đề nghị hấp dẫn từ các câu lạc bộ tại Qatar, Saudi Arabia và Mỹ. Tuy nhiên, tiền vệ này đang nghiêng về việc chuyển tới MLS để chuẩn bị cho World Cup 2026. Trong những năm qua, đây là điểm đến lý tưởng của nhiều ngôi sao cùng thế hệ với Modric như Lionel Messi, Sergio Busquets và Luis Suarez.

Dù sắp bước sang tuổi 40, Modric chưa có ý định giải nghệ. Theo trang tin địa phương 24sata, tiền vệ 39 tuổi này đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển nước nhà nếu đủ điều kiện. Modric đang nỗ lực để có thể đạt phong độ tốt nhất cho giải đấu này.

Một điểm đến lý tưởng khác của Modric là Swansea. Tháng trước, tiền vệ này đã trở thành cổ đông của CLB đang chơi tại English Championship. Lần gần nhất Swansea tranh tài tại Premier League vào năm 2018.

Mirror cho biết Modric đang tham khảo ý kiến của đồng đội cũ Gareth Bale về quyết định tái xuất bóng đá Anh. Trong quá khứ, Modric đã làm nên tên tuổi trong màu áo Tottenham với 127 lần ra sân, ghi 13 bàn. Năm 2012, anh chia tay Tottenham để đầu quân cho Real Madrid.

Hôm 22/5, ngôi sao người Croatia xác nhận sẽ rời Real Madrid sau khi mùa giải 2024/25 khép lại. Hợp đồng của Modric sẽ hết hạn vào ngày 30/6, nhưng anh vẫn sẽ gắn bó với CLB tại FIFA Club World Cup 2026, giải đấu sẽ kết thúc vào giữa tháng 7.

