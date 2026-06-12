Mộc Châu Creamery và hành trình 'trẻ hóa' di sản sữa

Mộc Châu Creamery lựa chọn hướng đi khác biệt, khi nắm bắt xu hướng pha chế của thế hệ mới để ra mắt bộ sưu tập “Vị hè”.

Bộ sưu tập (BST) “Vị hè” và dòng sữa tươi thượng hạng được giới thiệu tại Mộc Châu Creamery pop-up event - Aeon Mall Long Biên, Hà Nội vào ngày 13-14/6.

Dòng sữa “di sản” được đánh thức bằng tư duy pha chế hiện đại

Nắm bắt gu thưởng thức hiện đại của giới trẻ, "Vị hè" của Mộc Châu Creamery thổi làn gió mới vào nghệ thuật pha chế, biến nguyên liệu truyền thống thành món hè sáng tạo.

Đặc biệt, BST được lấy cảm hứng từ món ngon truyền đời của ẩm thực Việt như mắc khén Tây Bắc đặc trưng, nếp Tú Lệ dẻo thơm hay thính gạo rang mộc mạc. Khi hòa quyện dòng sữa “di sản” từ Mộc Châu Creamery, hương vị tưởng chừng quen thuộc trở nên trẻ trung, mới mẻ và tinh tế.

“Vị hè” gồm những thức quà giải nhiệt thanh mát, nâng tầm trải nghiệm vị giác ngày hè.

Gây ấn tượng ban đầu là món Cafe & Matcha kem thính gạo rang. Thức quà mộc mạc của ký ức gian bếp Việt nay được kết hợp kem mịn nhẹ làm từ sữa tươi Mộc Châu Creamery trên nền cà phê hoặc matcha.

Tiếp nối hành trình vị giác là ly Cafe sữa tươi mắc khén. Lần đầu tiên, loại gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc - vốn thường xuất hiện trong món ăn nóng, được đưa vào ly cà phê sữa đá. Chất thanh béo của Mộc Châu Creamery tạo thành khoảng đệm để hương vị ấm áp của mắc khén, quế và hồi lan tỏa nhẹ nhàng ở hậu vị, mang lại trải nghiệm phá cách cho người thưởng thức.

Bên cạnh đó, BST còn mang đến món tráng miệng mới lạ như panna cotta kỷ tử táo đỏ, cơm nếp Tú Lệ và sữa chua sầu dừa.

Đặc biệt, để giới trẻ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm hương vị độc đáo này, Mộc Châu Creamery bật mí chương trình ưu đãi đổi quà hấp dẫn. Khách hàng mang 10 vỏ hộp sữa đã qua sử dụng hoặc hóa đơn mua sản phẩm Mộc Châu Creamery trị giá từ 200.000 đồng tại Aeon Mall đến sự kiện, sẽ có cơ hội thưởng thức món uống sáng tạo trong BST.

Khơi dậy tình yêu di sản và lưu giữ khoảnh khắc mùa hè

Không dừng lại trên trang cẩm nang, BST “Vị hè” sẵn sàng để người tiêu dùng thưởng thức tại không gian Mộc Châu Creamery pop-up event tại Aeon Mall Long Biên vào ngày 13-14/6. Thương hiệu hứa hẹn mang hơi thở của thảo nguyên và nghệ thuật truyền thống vào giữa lòng trung tâm thương mại, giúp khách tham quan “chạm” vào di sản bằng thị giác, thính giác và vị giác theo cách tinh tế.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ Mộc Châu Creamery Pop-up Event là cách thương hiệu đưa giá trị nguyên bản, nếp sống truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Từ đó, thương hiệu biến giá trị này thành một phần hơi thở của nhịp sống đương đại, thông qua trải nghiệm vui tươi, trẻ trung.

Để lan tỏa năng lượng tích cực, ban tổ chức thiết kế loạt trạm tương tác độc đáo thu hút giới trẻ. Tại trạm photobooth, khách hàng có thể lưu lại khoảnh khắc mùa hè rực rỡ và nhận ảnh in lấy liền độc quyền. Bên cạnh đó, trạm gắp thú và trạm thông tin sẽ biến hành trình tìm hiểu di sản thành trò chơi sống động. Khách tham quan có thể tham gia mini game để nhận voucher trị giá 50.000 đồng hoặc sử dụng hóa đơn và vỏ hộp sữa cũ để tham gia gắp thú.

Đặc biệt xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, trong khung giờ 10h-11h, Mộc Châu Creamery dành tặng 100 ly thức uống sáng tạo miễn phí cho những vị khách đến sớm. Ngoài ra, dành cho tín đồ yêu bếp và thích sáng tạo trên toàn quốc, minigame Vào bếp cùng “Vị hè” đã khởi động trên fanpage từ ngày 7/6. Cuộc thi hứa hẹn thu hút nhiều người tham gia với giải thưởng 10 triệu đồng.