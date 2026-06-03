Gian hàng Mộc Châu Creamery: Khi di sản gần 7 thập kỷ chuyển mình

Với Mộc Châu Creamery, không ngừng nâng chuẩn và cũng không chạy theo số đông là cách phát triển bền vững nhất.

Giữa không gian sôi động của triển lãm Vietnam Dairy 2026, Mộc Châu Creamery chọn một lối đi riêng đầy tinh tế, truyền tải câu chuyện về nỗ lực làm mới và chuyển mình dựa trên sức mạnh từ di sản truyền thống.

Bước vào “vành đai vàng” bằng thị giác và xúc giác

Diễn ra từ 28/5 đến 31/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Sữa lần thứ 5 (Vietnam Dairy 2026) là ngày hội lớn nhất của ngành sữa Việt Nam do Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) phối hợp VietFair tổ chức.

Với quy mô tới 4.000 m2 cùng 250 gian hàng quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu từ khắp thế giới như Australia, Đan Mạch, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ... triển lãm là bức tranh toàn cảnh về sự đổi mới và cạnh tranh gắt gao của ngành. Giữa “biển” thương hiệu ấy, gian hàng của Mộc Châu Creamery ghi dấu ấn bằng một sức hút rất riêng, tinh tế và đậm chất Việt.

Khác biệt với những khối kiến trúc vuông vức hay màn hình LED rực rỡ sắc màu xung quanh, gian hàng giới thiệu sản phẩm của Mộc Châu Creamery chào đón khách tham quan bằng phong cách tối giản sang trọng, cao cấp. Với thiết kế mở 3 mặt, không gian như được mở rộng bằng nhiều đường cong mềm mại uốn lượn, tạo cảm giác liền mạch tựa như dòng chảy thời gian bất tận của những sườn đồi hay con suối nơi cao nguyên Mộc Châu. Gam màu chủ đạo trắng kem tinh tế, kết hợp hài hòa với ánh sáng vàng nâu ấm áp tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa mang hơi thở phóng khoáng của tự nhiên.

Tâm điểm của gian hàng Mộc Châu Creamery là khu vực trưng bày sản phẩm.

Từng bước chân của khách tham quan được dẫn dắt qua sự giao thoa giữa ánh sáng hiện đại với bức tường kể câu chuyện di sản gần 7 thập kỷ của dòng sữa Mộc Châu. Sự chuyển mình của Mộc Châu Creamery nằm ở cách thương hiệu tôn vinh truyền thống bằng tư duy hiện đại. Khách tham quan được mời tự tay lật mở, khám phá các tiêu chuẩn chăn nuôi khắt khe đạt chuẩn VietGAHP cốt lõi và chứng nhận danh giá Clean Label Project - bảo chứng quốc tế cho dòng sữa sạch không thỏa hiệp.

Có mặt tại gian hàng từ sớm, bà Nguyễn Thị Phúc (62 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã uống sữa Mộc Châu từ thời trẻ. Hôm nay đến đây, tôi thực sự bất ngờ. Vẫn là cái tên Mộc Châu nhưng không gian và bao bì đổi mới rất nhiều, vừa hiện đại, vừa giữ được nét bình yên của thảo nguyên”.

Trong khi đó, Thanh Hiếu (29 tuổi), một chuyên viên thiết kế đồ họa, lại bị thu hút bởi ngôn ngữ thị giác mới: “Bao bì mới của Mộc Châu Creamery thực sự ấn tượng. Bộ nhận diện thương hiệu này tối giản, sang trọng, bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại nhưng vẫn truyền tải đầy đủ câu chuyện thương hiệu”.

Khi dòng sữa tinh tuyển lên tiếng và câu chuyện chuyển mình gần 7 thập kỷ

Nếu thị giác và xúc giác là lời chào đón nồng hậu, thì vị giác chính là điểm bùng nổ cảm xúc trong hành trình trải nghiệm đa giác quan tại gian hàng Mộc Châu Creamery. Rời bức tường di sản trưng bày dấu ấn 7 thập kỷ dòng sữa Mộc Châu, khách tham quan dừng chân tại trạm thử sản phẩm, nơi bước chuyển mình của thương hiệu được hiện thực hóa một cách chân thực nhất: Thưởng thức những ly sữa tươi đặc sản Mộc Châu Creamery nguyên bản.

Khi trải nghiệm sản phẩm Mộc Châu Creamery, thực khách lập tức cảm nhận được lớp sữa béo ngậy tự nhiên, hậu vị thanh mát kéo dài đặc trưng của dòng sữa tươi đơn nguồn. Dòng sữa nguyên bản, thuần khiết, được khai thác hoàn toàn từ hệ thống trang trại khép kín trên cao nguyên Mộc Châu chính là câu chuyện cốt lõi Mộc Châu Creamery muốn truyền tải. Mộc Châu Creamery không chạy theo số đông, không thỏa hiệp về mặt chất lượng đại trà, mà chọn cách “nâng chuẩn” khắt khe nhất để phục vụ những khách hàng trân quý giá trị tự nhiên.

Chủ đề xuyên suốt “vành đai vàng” còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Từ một nguồn duy nhất, dòng sữa Mộc Châu được gìn giữ, phát triển và hoàn thiện thầm lặng nhưng mạnh mẽ, biến những kinh nghiệm truyền thống quý báu thành quy trình công nghệ hiện đại, đạt chuẩn quốc tế mà vẫn vẹn nguyên dưỡng chất.

Mộc Châu Creamery biến chuẩn mực thượng hạng thành trải nghiệm thân thuộc mỗi ngày của gia đình Việt.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của thương hiệu tại sự kiện, đại diện Mộc Châu Creamery nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ đo lường thành công bằng số lượng sản phẩm phân phối trên thị trường, mà bằng cả giá trị thực chất mang đến mỗi gia đình. Chúng tôi nâng chuẩn từ hệ thống phân phối đến chuỗi cung ứng nghiêm ngặt nhất. Mộc Châu Creamery muốn xóa bỏ mọi ranh giới địa lý để dòng sữa đơn nguồn thượng hạng này hiện diện trên mọi miền Tổ quốc, biến một chuẩn mực đạt chuẩn quốc tế khắt khe thành trải nghiệm thân thuộc mỗi ngày của người Việt”.

Giới chuyên môn nhận định sự chuyển mình của thương hiệu không phải là rũ bỏ quá khứ để chạy theo xu hướng, mà dùng công nghệ và tư duy hiện đại để nâng tầm di sản. Bằng cách trân trọng những giá trị cốt lõi và để dòng sữa tinh tuyển tự lên tiếng, Mộc Châu Creamery khẳng định vị thế vững chắc của một biểu tượng sữa tươi cao cấp, phát triển bền vững tại Việt Nam.