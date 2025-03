MobiFone từng là doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu thị trường Việt Nam. Mỗi năm, nhà mạng này ghi nhận hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu.

Sau khi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kết thúc hoạt động, 18 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã được chuyển về Bộ Tài chính. Trong khi đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone được chuyển về Bộ Công an quản lý.

Ngày 28/2, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ bàn giao Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

MobiFone đang kinh doanh ra sao?

Tổng công ty Viễn thông MobiFone được thành lập năm 1993 với tên gọi ban đầu là Công ty Thông tin di động (VMS), đánh dấu sự ra đời của mạng viễn thông di động đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 12/2014, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đến tháng 11/2018, quyền đại diện chủ sở hữu của MobiFone được chuyển giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong hơn 30 năm hoạt động, MobiFone không ngừng đổi mới để duy trì vị thế trên thị trường viễn thông đầy cạnh tranh. Giai đoạn 1995-2005, nhờ hợp tác kinh doanh (BCC) với Tập đoàn Kinnevik/Comvik (Thụy Điển), nhà mạng này có cơ hội tiếp cận nền tảng quản trị và công nghệ tiên tiến.

Đầu năm 2008, MobiFone vẫn giữ vị trí dẫn đầu về thị phần thuê bao di động tại Việt Nam và đến năm 2009, số lượng thuê bao của hãng đạt mốc 30 triệu.

Tuy nhiên, trước xu thế bão hòa của thị trường viễn thông, thị phần của MobiFone dần suy giảm. Theo Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2023, MobiFone nắm khoảng 17,9% thị phần viễn thông di động mặt đất, đứng thứ 3 trên thị trường, sau Viettel (56,3%) và VNPT (gần 21%).

MOBIFONE ĐỀU ĐẶN THU HÀNG CHỤC NGHÌN TỶ ĐỒNG MỖI NĂM KQKD hàng năm của MobiFone; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 38420 44206 38883 35534 32146 30017 28329 25440 Lợi nhuận sau thuế

5347 5642 5919 6190 4733 4750 2713 1958

Về kết quả kinh doanh, giai đoạn trước năm 2017 được xem là thời “hoàng kim” của MobiFone. Nhà mạng này từng lập kỷ lục lợi nhuận gần 7.500 tỷ đồng năm 2014 và kỷ lục doanh thu 44.200 tỷ đồng năm 2017.

Nhận thấy tiềm năng phát triển, năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất MobiFone tham gia thí điểm chính sách đặc thù nhằm trở thành doanh nghiệp “sếu đầu đàn”, dẫn dắt hệ sinh thái sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế.

Khi đó, MobiFone được đánh giá là một trong những doanh nghiệp viễn thông có tình hình tài chính vững mạnh nhất trong 3 doanh nghiệp viễn thông.

Dù đối mặt với xu hướng thu hẹp kết quả kinh doanh, MobiFone vẫn duy trì được sự ổn định về tài chính nhờ tỷ lệ vay nợ thấp.

Đến năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà mạng này phục hồi mạnh mẽ nhờ chiến lược khai thác "không gian mới", giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường viễn thông.

MobiFone thông báo hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu, như lợi nhuận trước thuế vượt 20%, đạt hơn 2.000 tỷ đồng ; số nộp ngân sách Nhà nước cũng cao hơn 57%.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực dịch vụ số của nhà mạng này cũng tăng trưởng mạnh với MobiFone Meet (+1.050%), Cloud (+312%), mobiAgri (+49%), MobiFone Invoice (+58%).

MobiFone khẳng định tiếp tục phát triển các nền tảng công nghệ tiên tiến như AI, IoT, điện toán đám mây và các công nghệ mới như 5G, bảo mật mạng, dữ liệu, đồng thời thực hiện các chương trình phát triển nhân lực, nâng cao khoa học công nghệ nội bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Tầm nhìn của MobiFone đến năm 2030 là trở thành tập đoàn công nghệ tiên phong, cung cấp hạ tầng số chủ lực.

Hiện tại, MobiFone có 21 đơn vị thành viên với khoảng 4.000 lao động. Đến hết năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 31.630 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 23.144 tỷ đồng .

Định hướng phát triển của MobiFone

Tại lễ tiếp nhận sáng 28/2, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định hoạt động của MobiFone sẽ ngày càng tốt hơn, lớn mạnh và vươn tầm doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Theo đó, MobiFone sẽ được hỗ trợ tối ưu hóa nguồn lực để tái thiết theo hướng tinh gọn, mạnh và hiện đại nhờ kinh nghiệm quản lý các hệ thống an toàn thông tin, an ninh mạng của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, nhà mạng này còn có thể hưởng thêm các lợi thế, điều kiện sẵn có của ngành Công an về cơ sở hạ tầng, đường truyền dẫn, băng tần, kho số và khách hàng là cán bộ, chiến sỹ. MobiFone cũng có cơ hội tham gia, hỗ trợ các dự án đang và chuẩn bị triển khai của Bộ Công an.

Trong năm nay, MobiFone sẽ chuyển đổi để phát triển thành doanh nghiệp số, lập các hệ sinh thái và tạo ra nhiều nguồn doanh thu mới.

Đồng thời, nhà mạng cũng sẽ mở rộng hạ tầng viễn thông, bổ sung dải băng tần phát sóng với mục tiêu phủ sóng 5G tại 100% xã trên cả nước. Để hiện thực hóa tham vọng này, MobiFone lên kế hoạch triển khai thêm 10.000 điểm phát sóng mới.

Từ những điều kiện thuận lợi và kế hoạch này, MobiFone được kỳ vọng phát huy tiềm năng, trở thành tập đoàn công nghệ số hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực như Chính phủ số, thành phố thông minh, y tế số, tài chính số.