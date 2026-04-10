Mở rộng vụ 'Được Đất Bắc': Bắt giám đốc Công ty mua bán nợ Nhất Tín

Mở rộng điều tra vụ "Được Đất Bắc", Công an TP.HCM bắt thêm 9 bị can liên quan hoạt động đòi nợ thuê trá hình, cưỡng đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngày 10/4, Công an TP.HCM thông tin cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can gồm: Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt), Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án do Hồ Thành Được (tức "Được Đất Bắc") cầm đầu.

Hồ Minh Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín có dấu hiệu hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật tại khu vực phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hồ Minh Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang đã tổ chức, điều hành hoạt động đòi nợ thuê dưới danh nghĩa công ty. Nhóm này sử dụng các "hợp đồng mua bán nợ" để hợp thức hóa hoạt động, nhưng thực chất là thu tiền đòi nợ với tỷ lệ ăn chia 30-50%.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức, nhóm của Đạt nhận thu hồi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho một người phụ nữ từ một cá nhân khác.

Sau khi ký kết các hợp đồng mang tính chất giả cách, các đối tượng nhiều lần kéo đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của người bị đòi nợ để gây sức ép.

Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.

Các bị can liên quan hoạt động đòi nợ thuê trá hình, cưỡng đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Công an TP.HCM.

Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên nhằm buộc nạn nhân trả tiền.

Ngoài ra, các nghi can chia thành nhiều nhóm, thay phiên nhau bám địa bàn, liên tục gây áp lực trong thời gian dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Tang vật thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và các phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn.

Trước đó, cuối năm 2025, Công an TP.HCM đã triệt phá chuyên án, bắt giữ Hồ Thành Được cùng 19 đồng phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và triệt xóa thêm hai nhóm tội phạm hoạt động tương tự do Lê Tuấn Phong (tức "Lê Phong Gia Lai") và Nguyễn Trung Đức cầm đầu.