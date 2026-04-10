Án tù cho thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát để đánh bắt thủy sản

Tháo thiết bị giám sát hành trình để né kiểm tra, thuyền trưởng Võ Quốc Toại đưa 4 ngư dân sang vùng biển Philippines đánh bắt trái phép và bị phạt 18 tháng tù.

Sáng 10/4, tại trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk khu vực Tuy Hòa, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Võ Quốc Toại (SN 1990, trú phường Tuy Hòa) về tội Tổ chức cho người xuất cảnh trái phép theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2025, Toại làm thủ tục cho 6 người xuất bến trên tàu cá PY-96896-TS để đi khai thác cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, sau khi rời bến, đến ngày 24/4/2025, khi tàu đang hoạt động trong vùng biển Việt Nam, Toại đã tháo thiết bị giám sát hành trình, gửi sang tàu cá khác nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Võ Quốc Toại bị đưa ra xét xử lưu động.

Sau đó, Toại điều khiển tàu cùng 4 thuyền viên vượt sang vùng biển nước ngoài. Đến ngày 2/5/2025, tàu của Toại sang khu vực biển thuộc chủ quyền Philippines để khai thác thủy sản trái phép.

Rạng sáng 9/5/2025, khi đang đánh bắt tại vùng biển Philippines, tàu của Toại bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ, lai dắt về cảng Salomague để xử lý.

Tháng 6/2025, cơ quan chức năng Philippines ra quyết định xử phạt hành chính 500.000 peso (khoảng hơn 230 triệu đồng), tịch thu tàu cá. Gia đình bị cáo đã nộp phạt để giải quyết vụ việc. Đến ngày 20/2/2026, Toại cùng 4 thuyền viên bị trục xuất về Việt Nam, sau đó ra đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến quy định về xuất nhập cảnh, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU của ngành thủy sản Việt Nam.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Võ Quốc Toại 1 năm 6 tháng tù.