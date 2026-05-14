Mô hình thực chiến về dữ liệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

GS Hồ Tú Bảo cho rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ càng là những đơn vị cần tận dụng tài nguyên dữ liệu, nhằm tối ưu hoạt động một cách thông minh.

GS Hồ Tú Bảo giới thiệu cuốn sách mới tại tọa đàm, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Sách Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: Thụy An.

Đây là nhận định của GS Hồ Tú Bảo tại buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT: Bài toán, Dữ liệu, Phương pháp và Công cụ, diễn ra tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội, ngày 14/5.

Theo GS Hồ Tú Bảo - một trong các tác giả cuốn sách, dữ liệu hiện nay là "tài nguyên chiến lược" của doanh nghiệp và nền kinh tế. Doanh nghiệp vừa và nhỏ càng cần quan tâm tới việc tận dụng dữ liệu; bởi doanh nghiệp vừa và nhỏ thường là những đơn vị ít nguồn vốn để tiếp cận công nghệ tiên tiến, là doanh nghiệp "yếu thế" trong sự phát triển của khoa học công nghệ. Nếu nhóm doanh nghiệp này tận dụng được dữ liệu trong các quyết định kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp sẽ được tối ưu hơn.

Tuy nhiên, trong thời đại dữ liệu, GS Hồ Tú Bảo vẫn nhấn mạnh vai trò của con người với các quyết định kinh doanh. "Con người phải đặt ra đúng bài toán cụ thể trong hoàn cảnh doanh nghiệp; phải thu được dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung giữa các phòng ban. Con người cũng là người dùng công cụ phân tích và đọc hiểu kết quả, mang kết quả của dữ liệu đem vào vận dụng thực tế", GS nhận định.

Tại tọa đàm, GS Hồ Tú Bảo và PGS.TS Trần Thị Oanh - đồng tác giả cuốn sách - cũng giới thiệu về mô hình PDMT, trong đó doanh nghiệp bắt đầu bằng việc xác định đúng Problem (bài toán) cần giải quyết; hiểu cần thu thập Data (dữ liệu) gì và dữ liệu nói lên điều gì; lựa chọn Method (phương pháp) phân tích phù hợp; triển khai bằng Tool (công cụ) thực tế, dễ dùng.

Cuốn sách nêu ra gần 40 bài toán trải dài trên các lĩnh vực tài chính, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, khách hàng và nhân sự. Trong lời nhận xét dành cho cuốn sách, nhiều chuyên gia và nhà quản lý nhấn mạnh đây là một "cẩm nang chuyển đổi số" cho doanh nghiệp Việt.

Công trình nghiên cứu của nhóm tác giả mở ra tư duy mới, chuyển từ quản trị bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển trong kỷ nguyên số.