Mô hình cho vay đặc biệt của Techcombank tại các đại dự án hạ tầng

Techcombank sẽ cấp vốn ban đầu cho các đại dự án hạ tầng, sau đó thu hút thêm nhà đầu tư nhằm phân phối khoản vay và kiểm soát rủi ro chênh lệch kỳ hạn.

Techcombank (HoSE: TCB) đang đẩy mạnh tài trợ các dự án hạ tầng quy mô lớn, coi đây là một trong những động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng. Tuy nhiên, với đặc thù các dự án hạ tầng có thời gian triển khai và thu hồi vốn kéo dài, việc cân đối giữa kỳ hạn cho vay và nguồn vốn huy động trở thành vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ chuyên gia phân tích và nhà đầu tư tổ chức vừa qua, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank đã chia sẻ mô hình cho vay đặc biệt nhà băng này dự kiến áp dụng với các khoản tài trợ vốn dài hạn ở lĩnh vực hạ tầng.

Cấp vốn ban đầu rồi phân phối lại khoản vay

Cụ thể, CEO Techcombank cho biết ngân hàng sẽ sử dụng mô hình cho vay Originate-to-Distribute (OTD), kết hợp với các chuẩn mực quản trị rủi ro theo Basel III, để quản lý rủi ro chênh lệch kỳ hạn khi tài trợ các dự án hạ tầng lớn.

Theo ông Lottner, thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch khi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng tham gia tích cực vào các dự án hạ tầng trọng điểm, thay vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn vốn công như trước đây.

Xu hướng này đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các ngân hàng trong việc quản lý chênh lệch giữa kỳ hạn nguồn vốn huy động và thời hạn cho vay, nhất là khi các dự án hạ tầng thường cần nguồn tài trợ dài hạn, trong khi ngân hàng phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.

CEO Techcombank cho biết khi lựa chọn tài trợ một dự án, ngân hàng không chỉ xem xét nhu cầu vốn trước mắt mà còn tính toán toàn bộ quá trình từ khởi tạo, huy động vốn, tái cấu trúc đến phân phối khoản tài trợ. Qua đó, ngân hàng xác định thời gian nắm giữ khoản vay và liệu có tiếp tục duy trì tài sản này trong dài hạn hay không.

Theo mô hình cho vay này, ở giai đoạn đầu, Techcombank tham gia thẩm định, cấu trúc khoản vay và cấp vốn cho dự án trong thời kỳ xây dựng. Sau khoảng 2-3 năm, ngân hàng có thể tìm kiếm thêm các đối tác tham gia khoản vay hợp vốn hoặc tái tài trợ thông qua phát hành trái phiếu dựa trên dự án hạ tầng.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank. Ảnh: TCB.

CEO Techcombank kỳ vọng thông qua uy tín và năng lực thẩm định ban đầu, ngân hàng có thể thu hút các định chế tài chính và nhà đầu tư trong - ngoài nước cùng tham gia tài trợ, thay vì tự mình cung cấp toàn bộ nguồn vốn cho dự án.

“Một dự án có thể kéo dài 15 năm, nhưng vai trò cấp vốn trực tiếp ban đầu của chúng tôi có thể chỉ từ 2 đến 3 năm. Khi rủi ro xây dựng đã qua và dòng tiền vận hành đã hình thành, thương hiệu và chuẩn mực thẩm định của Techcombank chính là bảo chứng để thu hút thêm các nguồn vốn dài hạn khác cùng tham gia”, ông Jens Lottner phân tích.

Theo lãnh đạo Techcombank, ngân hàng nhận thấy nhu cầu lớn từ các đối tác muốn tham gia tài trợ các dự án hạ tầng. Những nhà đầu tư này có thể chưa tham gia ngay từ đầu, nhưng sẵn sàng cân nhắc khi dự án đã có thêm cơ sở đánh giá về tính khả thi và khả năng tạo nguồn thu, lợi nhuận trong tương lai.

Với cách tiếp cận này, ngân hàng không nhất thiết phải duy trì toàn bộ khoản tài trợ trong suốt vòng đời dự án. Thay vào đó, Techcombank đảm nhận vai trò cấp vốn ban đầu, sau đó từng bước phân phối khoản tài trợ cho các đối tác phù hợp khi điều kiện cho phép.

Dư địa tăng trưởng tín dụng từ các đại dự án

Bên cạnh mô hình cho vay Originate-to-Distribute kể trên, ông Jens Lottner cho biết năng lực quản trị rủi ro là trụ cột quan trọng giúp Techcombank mở rộng tài trợ các dự án hạ tầng.

Theo đó, trước khi quyết định cho vay những dự án có thời hạn dài, ngân hàng phải bảo đảm có nguồn tiền gửi phù hợp với kỳ hạn cho vay hoặc ít nhất tương thích với thời gian tài trợ. Các yếu tố về nguồn vốn huy động và nhu cầu giải ngân cũng cần được kết hợp để duy trì cân đối giữa hai phía.

Techcombank cho biết đã chủ động áp dụng các chỉ số theo khung chuẩn mực Basel III, trong đó có Tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (LCR) và Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), ngay cả khi cơ quan quản lý chưa yêu cầu bắt buộc toàn hệ thống áp dụng các chỉ số này.

“Đây là những tỷ lệ giúp chúng tôi quản lý tốt các yêu cầu về thanh khoản và nguồn vốn huy động, vừa tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, vừa đảm bảo an toàn thanh khoản cho ngân hàng”, CEO Techcombank nói.

Theo công bố của Techcombank, tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia là một trong những động lực tăng trưởng tín dụng chính của ngân hàng. Tính cả các khoản tín dụng cho dự án được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng, dư nợ tại ngân hàng riêng lẻ tăng hơn 16% so với đầu năm.

Trong khi đó, dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng , tăng 20% so với đầu năm và tăng 17% so với cùng kỳ. Mức tăng này chủ yếu đến từ giải ngân cho các dự án hạ tầng quốc gia quy mô lớn.

Ước tính của Công ty Chứng khoán MBS cho thấy trong nửa đầu năm 2026, Techcombank đã cho vay 18 đại dự án với tổng dư nợ khoảng 20.000 tỷ đồng . Con số này có thể tăng lên 50.000 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Chia sẻ về triển vọng tín dụng, ông Jens Lottner cho biết bên cạnh mức tăng trưởng khoảng 16% ở danh mục thông thường, Techcombank đang mở rộng dư địa cho vay thông qua các dự án hạ tầng.

Lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng cơ quan điều hành sẽ xem xét cấp thêm hạn mức tín dụng trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng cho biết hiện chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy NHNN sẽ nới hạn mức tín dụng cho hệ thống.

Trong bối cảnh đó, Techcombank xác định hai động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng là các đại dự án hạ tầng quốc gia và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo CEO Techcombank, các dự án trọng điểm được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng tạo thêm cơ hội giải ngân cho ngân hàng, song việc mở rộng tài trợ vẫn đòi hỏi kỷ luật tài chính chặt chẽ.

NHNN khuyến khích các ngân hàng cho vay hợp vốn với dự án lớn Tại buổi làm việc với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại vừa qua, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đã nhắc lại yêu cầu các ngân hàng hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; tập trung cấp tín dụng cho các công trình, dự án trọng điểm có tính khả thi, cùng những ngành, lĩnh vực cần khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Đáng chú ý, với các dự án quy mô lớn, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết NHNN yêu cầu các ngân hàng tăng cường cho vay hợp vốn, phát huy khả năng phối hợp giữa các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn. Tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản và năng lực quản trị rủi ro. Ông cũng yêu cầu các ngân hàng kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô cho vay. Đồng thời, các ngân hàng cần bảo đảm cân đối giữa huy động vốn và tín dụng, đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ các giới hạn an toàn trong hoạt động.