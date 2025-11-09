Công ty Thủy điện Sơn La vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ và Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La và vận hành cửa tràn xả mặt điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu vào chiều nay 9/11.

Theo đó, trước dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia về việc trong 5 ngày tới, dòng chảy đến hồ Lai Châu, lưu lượng nước về hồ lớn nhất sẽ là 1550 m3/s, trung bình là 982 m3/s. Đặc biệt, do mưa kéo dài, một số Thủy điện phía Trung Quốc tiến hành xả lũ, khiến trưa ngày 9/11, lưu lượng nước đến hồ Lai Châu là 1.032 m3/s; mực nước hồ Lai Châu ở cao trình 295,00m; Lưu lượng nước phát qua tổ máy là 1.032 m3/s...

Công ty Thủy điện Sơn La đã mở cửa tràn xả mặt Thủy điện Lai Châu vao 15h ngày 9/11

Chính vì vậy, để chủ động trong công tác điều tiết hồ chứa và đảm bảo an toàn cho hạ du, căn cứ các quyết định hiện hành, lúc 15h ngày 9/11, Công ty Thủy điện Sơn La đã mở cửa tràn xả mặt Thủy điện Lai Châu (ban đầu mở 1 cửa với lưu lượng 95 m3/s; sau đó tăng dần theo lưu lượng nước về hồ để giữ mực nước không vượt quá 295,00m. Trong đó, lưu lượng xả là từ 96 – 2662m3/s; Lưu lượng mở cửa xả tối đa có thể thay đổi và có thể lớn hơn nữa tùy thuộc vào tình hình huy động phát công suất 03 tổ máy Lai Châu và lưu lượng đến hồ thay đổi khi đang chịu ảnh hưởng mưa lũ phía Trung Quốc.

Thường xuyên theo dõi lưu lượng nước đến các hồ chứa

Cũng do Thủy điện Thổ Khả Hà ở đầu nguồn sông Đà tại Trung Quốc xả lũ khiến Thủy điện Lai Châu phải mở cửa xả để điều tiết mực nước hồ; Để giảm mực nước hồ thủy điện Sơn La, lúc 16h cùng ngày 9/11, Công ty Thủy điện Sơn La cũng đã mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La, với lưu lượng qua các tổ máy là 2200 m3/s; Lưu lượng qua tràn 1840 m3/s; Tổng lưu lượng xả qua đập là 4040 m3/2.

16h ngày 9/11, Thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy.

Quá trình mở cửa tràn xả mặt Thủy điện Lai Châu và mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Sơn La – đơn vị quản lý 2 nhà máy Thủy điện Sơn La và Lai Châu đã có thông báo, đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Công ty thủy điện Hòa Bình và UBND các xã phía hạ du thông báo cho nhân dân và các đơn vị liên quan trong địa bàn biết, chủ động triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình Thủy điện xả lũ.