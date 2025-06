MMA Việt Nam ‘nín thở’ chờ vé dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025

Theo kế hoạch ban đầu, MMA là một trong bốn môn thể thao trọng điểm được kỳ vọng tranh huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại AYG 3. Tuy nhiên, theo quy định, các vận động viên phải vượt qua vòng loại là Giải vô địch trẻ châu Á 2025 tổ chức ngay trong tháng 6 tại Bahrain để đủ điều kiện tham dự đại hội.

Chia sẻ nhanh với Tri Thức - Znews, đại diện Liên đoàn Võ tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã có những trao đổi kỹ lưỡng với các bên liên quan và đi đến quyết định không cử vận động viên tham gia giải vô địch trẻ châu Á. Lý do được đưa ra là thời gian gấp gáp, chỉ khoảng một tháng là không đủ để chuẩn bị lực lượng vận động viên lẫn công tác tổ chức. VMMAF đã báo cáo lại với Cục Thể dục Thể thao (TDTT).

Dẫu vậy, MMA Việt Nam vẫn còn hy vọng tranh vé đi AYG 3 thông qua hình thức mời bổ sung, trong trường hợp các đoàn khác không đủ vận động viên thi đấu hoặc có sự điều chỉnh từ BTC. Các suất này sẽ được BTC công bố sau khi giải vô địch trẻ châu Á kết thúc.

Trong khi chờ đợi cơ hội tại đấu trường châu lục, MMA Việt Nam cũng nhận tin vui từ khu vực. Mới đây, nước chủ nhà Thái Lan chính thức bổ sung MMA vào chương trình thi đấu tại SEA Games 33 diễn ra vào năm 2025. Đây là lần đầu tiên MMA trở thành môn chính thức ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, MMA tại SEA Games 33 sẽ có tổng cộng 6 nội dung tranh tài. Nội dung dành cho nam gồm truyền thống 56 kg, hiện đại 60 kg và 65 kg. Nội dung dành cho nữ gồm truyền thống 54 kg, hiện đại 54 kg và 60 kg.

Thông tin này mở ra cơ hội để MMA Việt Nam chuẩn bị lực lượng và hướng tới thành tích tại đấu trường khu vực. Lần đầu nằm trong chương trình thi đấu của SEA Games nhưng môn MMA dự kiến có 7 quốc gia đăng ký tranh tài. SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 22/12/2025 tại Thái Lan.

