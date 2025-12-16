MMA cùng marketing Việt Nam bước vào giai đoạn sẵn sàng hành động

Với sự đồng hành của MMA, năm 2025, ngành marketing ghi nhận xu hướng mới, khẳng định các tác động đo lường được, chuẩn mực rõ ràng và sự sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo.

Năm 2025 được giới chuyên gia marketing xem là năm bản lề, khi các chương trình và khuôn khổ tư duy bắt đầu mang lại kết quả cụ thể, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong bối cảnh dữ liệu, tốc độ và AI chi phối mọi quyết định. Trong vai trò kết nối toàn bộ hệ sinh thái marketing - từ CMO, doanh nghiệp MarTech đến các nền tảng truyền thông - MMA tiếp tục khẳng định vị thế “kiến trúc sư hệ sinh thái”, định hình chuẩn mực và định hướng chiến lược cho ngành.

MMA dẫn dắt cuộc chơi tăng trưởng bền vững

Mục tiêu cốt lõi của MMA là nâng cao năng lực tạo ra giá trị của nhà tiếp thị thông qua những mô hình, khuôn khổ và tư duy đột phá, cũng như đầu tư hàng triệu USD vào nghiên cứu và xác thực bởi cộng đồng CMO toàn cầu. Tại Việt Nam, các sự kiện thường niên như MMA Innovate Vietnam 2025 và MMA Impact Vietnam 2025 là minh chứng rõ nhất cho sứ mệnh này.

Diễn giả từ Grab chia sẻ tại khu vực Exhibition Showcase của sự kiện MMA Innovate Vietnam 2025.

Diễn ra vào tháng 8/2025, MMA Innovate Vietnam 2025 nhấn mạnh vai trò của việc kết hợp insight người tiêu dùng, công nghệ và sáng tạo trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, với sự tham gia của hơn 3.000 lãnh đạo và 50 diễn giả. Tiếp đó, MMA Impact Vietnam 2025 vào tháng 10 cung cấp định hướng tăng trưởng rõ ràng cho các CMO, từ ứng dụng khung chiến lược, tối ưu AI đến xây dựng văn hóa đổi mới.

Song song đó, MMA tiếp tục tổ chức Smarties Awards Vietnam - giải thưởng marketing toàn cầu do MMA Global sáng lập. Là giải thưởng marketing toàn cầu, Smarties được xem là “chuẩn mực vàng” tôn vinh các chiến dịch đổi mới, hiệu quả và tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Trao giải Industry Award, hạng mục Publisher of The Year tại Smarties Awards Vietnam 2025.

Bên cạnh các sự kiện quốc tế, MMA triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng nhằm nâng cao năng lực địa phương và kết nối Việt Nam với chuẩn mực toàn cầu. Các think tank của MMA đóng vai trò trung tâm, chuyển hóa nghiên cứu thành framework và mô hình quản trị có thể áp dụng trực tiếp, đặc biệt trong các quyết định về AI và đo lường.

Năm 2025, mạng lưới MMA tiếp tục mở rộng với hơn 800 doanh nghiệp thành viên toàn cầu. Tại Việt Nam, cộng đồng đa dạng từ thương hiệu, agency đến MarTech và startup, được hỗ trợ bởi các chương trình đào tạo và workshop nhằm thúc đẩy kết nối và đổi mới cho hệ sinh thái marketing.

Từ thành tựu đến hành động

Năm 2025 khẳng định marketing đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động của mình, MMA không chỉ tôn vinh thành tựu mà còn thúc đẩy cộng đồng marketer Việt Nam cùng học hỏi, thích ứng và sẵn sàng tăng tốc cho năm 2026, với trọng tâm vào các thực hành bền vững, đạo đức dữ liệu và đổi mới có thể đo lường.

Bà Phan Bích Tâm, Country Director Vietnam, Myanmar & Cambodia; Board Member, MMA Global APAC, cho biết cộng đồng marketer Việt Nam đang dần hình thành nhịp vận hành mới giữa dữ liệu, AI và sáng tạo. Đồng thời, bà kỳ vọng các doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng những mô hình và tri thức đã được MMA kiểm chứng để ra quyết định hiệu quả hơn trong bối cảnh nhiều biến động.

Bà Phan Bích Tâm chia sẻ về định hướng của MMA Vietnam trong năm 2026 tại sự kiện MMA Impact Vietnam 2025.

Nhìn về phía trước, MMA chuyển trọng tâm từ ghi nhận thành tựu sang trao quyền hành động, giúp cộng đồng marketer thích ứng và tăng tốc tăng trưởng trong kỷ nguyên marketing dẫn dắt bởi AI. Thông qua các think tank và chương trình nghiên cứu thực nghiệm, MMA tiếp tục cung cấp công cụ, tư duy và mô hình đo lường mới, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ hội tăng trưởng hiệu quả và chuyển từ cách tiếp cận rời rạc sang hợp lực.

Song song đó, MMA thúc đẩy ứng dụng AI một cách chiến lược, có trách nhiệm và dựa trên dữ liệu. Trong vai trò người mở đường, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp khai thác AI đúng hướng, đảm bảo công nghệ tạo ra giá trị thực cho con người, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và phát triển bền vững.

Bên cạnh công nghệ, MMA nhấn mạnh vai trò của hợp tác hệ sinh thái, xem đây là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Thông qua mạng lưới kết nối toàn cầu, MMA hướng đến nuôi dưỡng một thế hệ marketer có tư duy sâu, hành động có trách nhiệm và sáng tạo dựa trên giá trị thật.

Tiến tới năm 2026, MMA tiếp tục cam kết là hệ sinh thái kết nối quan trọng cho cộng đồng marketing - công nghệ tại Việt Nam, đồng hành cùng các thương hiệu trong hành trình kiến tạo tăng trưởng bền vững, nơi tri thức, công nghệ và con người cùng hội tụ để định hình tương lai ngành.