Minh Trang đẹp nhưng bị chê diễn dở

Minh Trang đảm nhận vai nữ chính trong phim "Không giới hạn", nữ diễn viên được khen có ngoại hình đẹp, nhưng diễn xuất vẫn hạn chế.

Bộ phim Không giới hạn vừa lên sóng đã nhận được đánh giá tích cực của khán giả vì nội dung đề cập đến đơn vị cứu hộ, cứu nạn. Các cảnh quay về sự cố thiên tai trong phim được quay chân thực khiến người xem cảm thấy mới lạ.

Bên cạnh đó, phim còn là câu chuyện về mối tình của người lính, nhân viên làm công tác cứu nạn. Với đặc thù nghề nghiệp nhiều hiểm nguy nghề nghiệp, có những lúc họ phải hy sinh tình thân tình yêu vì nhiệm vụ.

Minh Trang và Steven Nguyễn đóng cặp trong phim Không giới hạn.

Phim bắt đầu với câu chuyện về Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) trong một lần làm nhiệm vụ đã được Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn thủ vai) giúp đỡ từ đó nảy sinh lòng ngưỡng mộ với anh. Với tính cách mạnh mẽ độc lập, Lam Anh bày tỏ tình cảm với Minh Kiên. Nhân vật nữ chính như vậy có nét mới lạ, cuốn hút người xem. Ngoài ra, xét về ngoại hình, Steven Nguyễn và Minh Trang đều xuất sắc, một người mạnh mẽ nam tính, một người dịu dàng, phù hợp khi đứng cạnh nhau.

Điểm yếu của Minh Trang là diễn xuất còn ngượng nghịu thiếu tự nhiên và giọng thoại chưa cảm xúc. Khán giả cho rằng vai diễn của cô khá tẻ nhạt. Minh Trang chưa thực sự thổi hồn vào vai diễn khiến khán giả hào hứng theo dõi chuyện tình được ví như "Hậu duệ mặt trời bản Việt" của họ.

Minh Trang chia sẻ khi nhận lời đóng phim Không giới hạn cô không biết sẽ diễn cùng Steven Nguyễn. Tuy nhiên, khi Mưa đỏ ra mắt, cô rất yêu thích nhân vật do anh thể hiện. 90% cảnh quay và lời thoại của nhân vật Lam Anh đều xoay quanh Minh Kiên, vì vậy để thể hiện tốt vai diễn trên phim trường Minh Trang không ngại trò chuyện với Steven Nguyễn nhằm giúp cả hai hiểu nhau, tự nhiên hơn trong giao tiếp, tạo sự kết nối khi vào vai diễn. Nhờ đó, Minh Trang dần bỏ được tính cách nhút nhát, không còn cảm giác e dè khi nói lời yêu với Steven Nguyễn trong phim.

Minh Trang khen ngợi bạn diễn Steven Nguyễn điển trai, chuyên nghiệp và có sức hút. Cô khẳng định chưa từng xảy ra chuyện "cảm nắng" với bạn diễn. Nữ diễn viên giải thích các cảnh quay không theo trình tự liên tục, diễn tiến như trong phim mà cảm xúc luôn bị ngắt quãng. Ngoài ra, vai diễn Lam Anh liên quan đến mảng an ninh mạng nên có nhiều thuật ngữ khó khiến nữ diễn viên phải dồn sức vào học lời thoại.

Ngoài đời, Minh Trang chuộng phong cách ngọt ngào nữ tính.

Minh Trang sinh năm 1995, từng nổi tiếng một thời với biệt danh "Hot girl Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội". Nữ diễn viên có gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo với chiều cao 1,7 m, thân hình gợi cảm. Sắc vóc của Minh Trang nổi bật, thậm chí được khán giả khen ngợi không kém các hoa hậu, cô cũng từng được gọi là "Baifern phiên bản Việt". Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận ngoại hình đem đến cho cô nhiều cơ hội tốt, giúp Minh Trang nhận được các dự án phim ảnh hoặc quay MV.

Minh Trang từng tham gia các tác phẩm như Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu... Ngoài ra, nữ diễn viên còn xuất hiện trong các MV của Min, Noo Phước Thịnh...

Về đời tư, Minh Trang vướng tin hẹn hò với Song Luân, sau khi cả hai hợp tác trong phim Yêu trước ngày cưới. Họ cũng lộ không ít bằng chứng tình yêu song bộ đôi đều lên tiếng phủ nhận.