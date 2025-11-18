Min thành tâm điểm chú ý

Loạt ảnh hậu trường của Min sau khi tham gia Waterbomb tại TP.HCM đang thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ được khen ngợi khi khoe vóc dáng cân đối trong trang phục gợi cảm. Đặc biệt, ngoại hình của Min được nhận xét trẻ trung so với tuổi 37.

Vừa qua, Min trở lại thành công với album Dear Min. Dear Min là một sản phẩm mang đậm dấu ấn và cảm xúc cá nhân. Và qua các bài hát trong album, Min khắc họa chặng đường vài năm đã qua, nơi cô dám đối mặt với góc rất khác trong tâm hồn là nỗi buồn thay vì sự trẻ trung, vui tươi như đã thấy.

Dear Min đứng đầu nhiều BXH âm nhạc, giúp Min hâm nóng tên tuổi thành công sau thời gian dài im ắng. Trong suốt năm 2024, Min không có bất cứ sản phẩm âm nhạc mới nào dù vẫn đi diễn khá đều đặn. Thậm chí, nữ ca sĩ này tạm khóa tài khoản cá nhân, còn trên fanpage thỉnh thoảng đăng tải vài lịch trình công việc.

Thậm chí, vì im ắng quá lâu, Min vướng nhiều đồn đoán về đời tư. Mới đây, một tài khoản bình luận dưới bài viết mới của Min và hỏi cô đã đẻ chưa. Phía dưới, Min hài hước đáp: “Đẻ rồi bạn, một đứa lông cam, một đứa lông xám”. Kèm theo bình luận là hình ảnh chụp 2 chú mèo. Động thái của Min được cho là thẳng thắn phủ nhận chuyện đã có em bé.

Ngoài ra, Min còn vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì vài lần cô xuất hiện với gương mặt được nhận xét là khác biệt so với trước đây. Tuy nhiên, Min thường giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi các thắc mắc, kể cả về ngoại hình lẫn chuyện đời tư.

Min sinh năm 1988, xuất thân là thành viên nhóm nhảy ST319. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp ca hát với nhiều ca khúc nổi tiếng như Vì yêu cứ đâm đầu, Trên tình bạn, dưới tình yêu, Ghen, Có em chờ...

Ngoại hình thời gian gần đây của Min. Nữ ca sĩ từng vướng tin hẹn hò rapper 16 Typh nhưng 2 người không xác nhận. Hiện tại, họ được cho là đã đường ai nấy đi một thời gian dài.

