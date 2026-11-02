Milner gây chú ý

Người hâm mộ Premier League không khỏi bất ngờ khi chứng kiến James Milner xuất hiện trên đường chạy marathon New York, vài tháng sau khi tuyên bố giải nghệ.

Milner khiến người hâm mộ ngỡ ngàng tại New York.

Cuộc đua diễn ra hôm chủ nhật, thu hút khoảng 60.000 người tham gia, từ những vận động viên chạy đường dài chuyên nghiệp đến các runner phong trào. Đáng chú ý, trong số đó có Milner, cựu ngôi sao Liverpool, Man City và Brighton.

Ở tuổi 40, Milner quyết định thử sức với cự ly 42,195 km, đi qua cả năm khu vực của thành phố New York trước khi cán đích tại công viên Central Park ở Manhattan. Hình ảnh cựu tiền vệ người Anh khoác áo màu vàng neon, băng qua các tuyến phố khiến nhiều người hâm mộ bóng đá bất ngờ.

Theo dữ liệu từ ứng dụng theo dõi của New York Road Runners, Milner đạt pace 4:29/km và hoàn thành cuộc đua trong 3 giờ 9 phút 4 giây. Đây là thành tích đáng nể đối với một người mới thử sức ở cự ly marathon, đặc biệt sau quãng thời gian dài thi đấu bóng đá đỉnh cao.

Trước cuộc đua, Milner tiết lộ anh duy trì lịch tập luyện từ ba đến bốn buổi chạy mỗi tuần, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tham khảo và điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Anh không đặt nặng mục tiêu thời gian, dù thừa nhận bản thân luôn có tính cạnh tranh.

Lý do nằm ở những biến cố sức khỏe mà Milner từng trải qua. Cách đây hai năm, anh phải phẫu thuật đầu gối. Sau ca mổ, tiền vệ này bất ngờ mất khả năng nhấc bàn chân và phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật trong cùng ngày. Chấn thương dây thần kinh khiến anh không thể nhấc bàn chân suốt 6 tháng.

Milner chia sẻ: "Tôi từng nghĩ mình có thể hoàn thành marathon dưới 3 giờ. Nhưng sau những gì trải qua, mục tiêu quan trọng nhất là tận hưởng cuộc đua và cán đích. Có thời điểm tôi thậm chí không thể đi lại bình thường, chứ chưa nói đến khả năng trở lại thi đấu tại Premier League".

Milner khép lại sự nghiệp thi đấu vào cuối mùa trước sau khi xác lập kỷ lục 658 lần ra sân tại Premier League. Ở tuổi 40, anh vẫn không ngừng tìm kiếm những thử thách mới và cho thấy tinh thần bền bỉ đáng kinh ngạc.