Miley Cyrus gặp rắc rối

Miley Cyrus bị kiện sao chép hit năm 2012 của Bruno Mars trong quá trình sáng tác ca khúc "Flowers".

Theo tài liệu TMZ thu được, Tempo Music Investments - công ty sở hữu một phần bản quyền bài hát của Bruno Mars - tuyên bố Flowers của Miley Cyrus "có nhiều điểm tương đồng về mặt âm nhạc" với bản ballad When I Was Your Man năm 2012.

"Họ cáo buộc rằng điệp khúc, hòa âm, giai điệu, tiến trình hợp âm và lời bài hát Flowers đã 'có chủ ý' được lấy từ bài hát của Bruno Mars. Tuy nhiên, Bruno không được nêu tên trong đơn kiện", nguồn tin nói.

Đại diện của Mars và Cyrus hiện không lên tiếng về chuyện này.

Miley Cyrus thắng giải Grammy đầu tiên cho ca khúc Flowers. Ảnh: Rolling Stone.

Hồi tháng 2, Cyrus vượt Taylor Swift và Billie Eilish để thắng giải Grammy cho ca khúc Flowers, hạng mục Bản thu âm của năm và Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc. Đây là lần đầu cô được xướng tên nhận máy hát vàng danh giá.

"Giải thưởng này thật tuyệt vời, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì cuộc sống của tôi vẫn tươi đẹp như ngày hôm qua", Cyrus chia sẻ trong bài phát biểu nhận giải.

Flowers được cho là viết về chồng cũ của Cyrus - Liam Hemsworth. Ca khúc được phát hành vào đúng sinh nhật của tài tử Australia hôm 13/1/2023. Nhiều chi tiết trong bài hát liên quan đến anh, trong đó có câu "Built a home and watched it burn" (Chúng ta từng xây một ngôi nhà và nhìn thấy nó cháy rụi).

Tuy nhiên, thời điểm đó, nhiều bình luận cho rằng phần sample của đoạn điệp khúc Flowers rất giống với When I Was Your Man của Bruno Mars. When I Was Your Man là đĩa đơn từ album Unorthodox Jukebox, viết về câu chuyện tình buồn, chất chứa nuối tiếc về tình yêu tan vỡ.

Bruno Mars chưa lên tiếng về vụ Miley Cyrus bị kiện. Ảnh: New York Post.

MV của ca khúc do chính Bruno Mars đạo diễn cùng người bạn thân - Cameron Duddy. Sản phẩm âm nhạc từng đứng đầu Billboard Hot 100 và luôn giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng nhiều quốc gia Âu - Mỹ khác trong thời gian đầu năm 2013.