Nghệ sĩ guitar Tito Jackson, anh trai Michael Jackson, qua đời sau cơn đau tim. Ông hưởng thọ 70 tuổi.

New York Times đưa tin Tito Jackson trút hơi thở cuối cùng vào ngày 15/9 (giờ Mỹ). Người phát ngôn của em gái ông (ca sĩ Janet Jackson) cho biết trong một tuyên bố rằng Tito qua đời vì lên cơn đau tim khi đang lái xe từ New Mexico đến Oklahoma.

Trước khi mất, nghệ sĩ cùng hai anh em ruột - Jackie, 73 tuổi và Marlon, 67 tuổi - thăm nơi tưởng niệm của "vua nhạc pop" Michael Jackson tại Munich, Đức. Lúc đó, trên tài khoản mạng xã hội, Tito viết: "Vô cùng biết ơn nơi đặc biệt này không chỉ vì tôn vinh ký ức của Michael mà còn tôn vinh di sản chung của chúng tôi. Cảm ơn vì đã giữ cho tinh thần của Michael luôn sống mãi".

Buổi biểu diễn tại Munich cũng chính là show cuối cùng của Tito trước khi ông qua đời. Theo Page Six, Tito và Michael Jackson lúc còn sống có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Tito Jackson đến thăm nơi tưởng niệm của Michael Jackson vào tuần trước. Ảnh: Page Six.

Tito Jackson tên thật Toriano Adaryll Jackson, sinh năm 1953 trong gia đình đông con. Năm 1964, ông cùng các anh em trai Michael, Jackie, Jermaine và Marlon Jackson thành lập ban nhạc The Jackson 5. Ban nhạc được quản lý bởi cha họ, ông Joe. Tito là tay chơi guitar trong khi Michael Jackson hát chính. Họ có các hit như ABC, I'll Be There...

Trong cuộc phỏng vấn năm 2019, Tito cho biết khi còn nhỏ, ông thường lén chơi đàn guitar của cha mình. "Một ngày nọ, tôi làm đứt dây đàn và tôi không biết phải làm gì với nó. Cha tôi về nhà thấy dây đàn bị đứt và thực sự buồn bã về điều đó", ông kể.

Sau khi bị cha phạt, Tito cho biết cha đã yêu cầu ông chứng minh những gì bản thân biết. Sau đó, cha đưa cho ông cây đàn guitar có hướng dẫn học mọi bài hát trên radio.

Ban nhạc The Jackson 5 của gia đình Jackson từng rất nổi tiếng. Ảnh: GQ.

Về cuộc sống riêng, Tito kết hôn với Delores Martes và có 3 con chung. Họ ly hôn năm 1988, 6 năm trước khi Delores qua đời. Ba người con trai của họ hiện là thành viên ban nhạc R&B/Pop 3T.