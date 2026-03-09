Milan thắng derby, thắp lại hy vọng đua Scudetto.

Bàn thắng duy nhất của Estupiñán giúp AC Milan đánh bại Inter trong trận derby thành Milan, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 7 điểm.

AC Milan giành chiến thắng 1-0 trước Inter trong trận Derby della Madonnina thuộc vòng 28 Serie A rạng sáng 9/3, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi trong cuộc đua vô địch Serie A.

Trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội. Inter đang dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Milan bám sát phía sau. Nếu Inter thắng, khoảng cách có thể được nới rộng. Ngược lại, Milan cần ba điểm để duy trì hy vọng trong cuộc đua Scudetto.

Hiệp một diễn ra khá chặt chẽ. Hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Tình huống đáng chú ý đầu tiên đến ở phút thứ ba, khi Luka Modric tung cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng chỉ đi sượt qua cột dọc.

Trong khoảng 30 phút đầu, trận đấu thiếu những pha dứt điểm trúng đích. Cả Milan lẫn Inter đều gặp khó khi tiếp cận khu vực cấm địa đối phương.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 35. Fofana thực hiện đường chọc khe xuyên qua hàng phòng ngự Inter để Estupiñán băng xuống. Hậu vệ người Ecuador tung cú sút mạnh vào góc cao, mở tỷ số cho Milan. Modric cũng góp dấu ấn trong tình huống phối hợp dẫn đến bàn thắng này.

Sang hiệp hai, Inter đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn nhằm tìm bàn gỡ. Trong khi đó, Milan chủ động lùi đội hình, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Dù gây sức ép trong phần lớn thời gian hiệp hai, Inter vẫn gặp khó trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Milan. Đội khách chỉ có một cú sút trúng đích trong hiệp đấu này.

Kịch tính xảy ra ở những phút bù giờ. Inter đưa được bóng vào lưới Milan, nhưng bàn thắng không được công nhận. Trọng tài trước đó đã thổi dừng trận đấu vì tình huống xô đẩy trong vòng cấm.

Trận derby khép lại với chiến thắng tối thiểu cho Milan. Kết quả này giúp đội bóng áo đỏ đen rút ngắn khoảng cách với Inter xuống còn 7 điểm, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng trong cuộc đua vô địch Serie A mùa giải năm nay.