Miền Trung tiếp tục mưa to

  • Thứ sáu, 24/4/2026 06:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hôm nay (24/4), khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Miền Bắc có mưa rải rác trong buổi sáng, trưa chiều tạnh ráo, trời hửng nắng nhẹ.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Mua to mien Trung anh 1

Miền Trung hôm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc ít mưa. Từ 26-28/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát với nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 26-29 độ.

Quảng Trị đến Quảng Ngãi hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 20 mm, có nơi trên 70 mm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Khu vực từ Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP.HCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng nhưng không gay gắt, riêng chiều tối 25/4 có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

    Sét đánh tử vong một người ở Quảng Ninh

    07:11 24/4/2026

    0

    Ngày 23/4, lãnh đạo UBND phường Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh và sét, gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người dân tử vong.

