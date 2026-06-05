Hà Nội sẽ trưng bày sa bàn, pano, bản đồ giới thiệu Quy hoạch Thủ đô 100 năm

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, Hà Nội sẽ có khu vực trưng bày sa bàn, pano, bản đồ giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự cuộc họp. Ảnh: Đình Hiệp/VTC News.

Ngày 5/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo kế hoạch, hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm diễn ra ngày 29/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, đại diện đại sứ quán, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế, ngân hàng, quỹ đầu tư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sự kiện mang ý nghĩa kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng, truyền tải tầm nhìn phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư và khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của Hà Nội đối với Vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hà Nội sẽ công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư của thành phố.

Hệ thống cho phép nhà đầu tư tiếp cận trực quan thông tin quy hoạch, hình ảnh 3D, dữ liệu dự án trên nền bản đồ số và không gian thực tế ảo 360 độ bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhà đầu tư có thể tương tác trực tiếp với các dự án như đang khảo sát tại thực địa; đồng thời, được hỗ trợ bởi hệ thống “chatbox” thông minh cung cấp thông tin, giải đáp câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó, hội nghị còn bố trí khu vực trưng bày sa bàn, pano, bản đồ giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và các công nghệ mới đang được Hà Nội triển khai.

Tại hội nghị, thành phố dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn; đồng thời, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.