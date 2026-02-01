Miền Trung mưa to

Ngày 1/2, không khí lạnh lấn sâu xuống nước ta, kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn gây mưa dông rải rác ở khu vực Quảng Trị đến Bình Định cũ, cục bộ có mưa to. Miền Bắc, Thanh Hóa - Nghệ An trời rét.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 23 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Dự báo ngày 2/2, miền Bắc tiếp tục nhiều mây, trời rét với nền nhiệt tương đương hôm nay. Từ 3/2, nền nhiệt tăng dần, từ 4/2 trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Miền Trung hôm nay có thể xuất hiện mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Quảng Trị - Huế trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 22-24 độ C. Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Dự báo từ ngày 2-4/2, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ ít mây, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, miền Đông có nơi trên 32 độ C.

TP.HCM ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.