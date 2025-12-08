Miền Bắc xuất hiện sương mù, Hà Nội đêm rét ngày nắng

Ngày 8/12, không khí lạnh duy trì khiến các tỉnh miền Bắc phổ biến nhiều mây, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi rét đậm.

Miền Bắc rét về đêm và sáng, Hà Nội đêm rét ngày nắng. Ảnh: Tiền Phong

Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác, còn Nam Bộ và TP.HCM xuất hiện mưa dông vài nơi, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dáu có xu hướng tăng. Đỉnh triều ghi nhận tại trạm Hòn Dáu (TP. Hải Phòng) đạt 4,20 m vào lúc 5h15 sáng nay (7/12).

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày mai (8/12), mực nước tại ven biển Bắc Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao và tăng chậm. Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Hòn Dáu được dự báo đạt 4,15 - 4,25 m, xuất hiện trong khoảng 4-7 giờ.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao. Các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông và vùng ngoài đê bao có nguy cơ ngập úng trong khung giờ 4-7h hàng ngày. Triều cường lớn cũng làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông trong khu vực.

Vào chiều tối và đêm, cần lưu ý nguy cơ dòng chảy mạnh hướng ra xa bờ khi triều rút, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, đặc biệt tại khu vực các cảng ra vào và các bãi tắm.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 7/12, ngày 8/12:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây; có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độNhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độNhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, riêng miền Đông 20-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.