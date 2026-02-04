Miền Bắc sắp có nhiều ngày mưa

Dự báo từ đêm 6/2 đến ngày 9/2, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau đó, trong các ngày 11-13/2, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trước khi đón Tết Nguyên đán trong điều kiện thời tiết ấm áp, miền Bắc sẽ trải qua nhiều ngày có mưa dông.

Miền Bắc sẽ có nhiều ngày mưa trong thời gian tới.

Dự báo khoảng từ đêm 6/2 đến ngày 9/2, do ảnh hưởng của một khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh, miền Bắc chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Cùng với mưa dông, từ ngày 7/2, miền Bắc chuyển rét, trong hai ngày 8-9/2. Miền Bắc có khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt rét lần này có thể tương đương với đợt rét từ ngày 22-25/1 ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Ngay sau đó, khoảng ngày 11-13/2, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường. Đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này là tính chất lệch đông, mang nhiều hơi ẩm từ biển vào. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, miền Bắc sẽ có mưa nhỏ, mưa nhỏ rải rác, có thể xuất hiện tình trạng nồm ẩm. Trời tiếp tục rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, miền Bắc đang vào giai đoạn nửa cuối của mùa đông. Các đợt không khí lạnh thời gian này có tính chất lệch đông, vì vậy khu vực này sẽ có nhiều ngày mưa phùn, sương mù, tập trung cao điểm nhất vào nửa cuối tháng 2 và tháng 3 (sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Tại miền Trung, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió cũng gây mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, tỉnh Bình Định cũ trong các ngày 7-9/2 và ngày 11-13/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đặc biệt lưu ý, tình trạng gió mạnh và sóng lớn do không khí lạnh trên biển.

Theo cơ quan này, những ngày vừa qua, không khí lạnh đã gây gió mạnh, sóng lớn trên biển làm hai tàu cá/20 thuyền viên bị chìm tại khu vực biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng, trong đó có một người chết, 19 người được cứu vớt an toàn.

Để hạn chế thiệt hại trong đợt gió mạnh trên biển do không khí lạnh, Cục đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển La Gi.

Cục cũng đề nghị UBND các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền chuẩn bị xuất bến, đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.