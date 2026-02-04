Dự báo thời tiết ngày 4/2: Miền Bắc rét đậm cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 4/2, thời tiết miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, rét đậm xảy ra cục bộ tại khu vực vùng núi, trưa chiều hửng nắng.

Ngày 4/2, miền Bắc rét về đêm và sáng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/2

Ngày 4/2, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhìn chung không có nhiều thay đổi, với mưa xuất hiện cục bộ ở một số nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Đến trưa chiều, mây giảm dần, trời hửng nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, lao động và đi lại của người dân, nhiệt độ tăng lên cao nhất ở Bắc Bộ 21-24°C, có nơi trên 25°C.

Tuy nhiên, nền nhiệt ban đêm và sáng ở các khu vực này vẫn ở mức thấp, trời còn rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-17°C, đặc biệt tại vùng núi Bắc Bộ còn xảy ra rét đậm cục bộ với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 12°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm ở khu vực này khá lớn, khoảng 7-8°C.

Thời tiết Hà Nội trong ngày 4/2 tương đối thuận lợi. Khu vực có mưa vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác xuất hiện vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 16-18°C, trời rét về đêm và sáng.

Từ trưa trở đi, mây giảm, Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, mức cao nhất dao động 22-24°C, có nơi trên 24°C, mang lại cảm giác ấm áp hơn rõ rệt so với buổi sáng.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi, mưa không kéo dài và không gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Phía Bắc của khu vực này duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm.

Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ban ngày nắng ráo. Trong đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/2

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C, có nơi trên 24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 °C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi 28-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.