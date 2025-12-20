Miền Bắc nắng hanh trước khi chuyển rét dịp Noel

Ngày 20/12, thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm ấm áp trong nắng chiều Đông. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) và Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm. Riêng khu vực Trung Bộ và Nam Bộ (bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh) có mưa dông về chiều tối và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo ngày và đêm 20/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 21/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh .Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.